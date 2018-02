Obchvat Bratislavy mešká, postavia ho malé firmy

Obchvat Bratislavy zahŕňa aj šiesty most cez Dunaj.

Doprava v okolí Bratislavy bude kolabovať o niekoľko mesiacov dlhšie. Plány na výstavbu nultého obchvatu mesta brzdia problémy pri výkupe pozemkov a zazmluvňovaní množstva subdodávateľov. Konzorcium totiž spustí výstavbu so subdodávkami malých firiem.

"Vo výstavbe bude určité časové meškanie. My sme mali však tiež meškanie. Nemali sme vydané niektoré právoplatné stavebné povolenia, ktoré sme vydali až v minulom roku v septembri. Koncesionár teraz musí predložiť svoje realizačné projekty. Niektoré stavebné povolenia majú už dva roky,“ povedal v utorok na stretnutí s novinármi minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Podľa jeho slov by sa výstavba mala rozbehnúť v marci tohto roku. Dĺžku meškania šéf rezortu nevedel odhadnúť.

Koncesnú zmluvu na výstavbu a 30-ročnú prevádzku časti diaľnice D4 spolu s časťou rýchlostnej cesty v smere od Holíc štát spolu so Združením Obchvat Nula podpísal ešte v máji 2016. Vláda schválila výstavbu projektu zo súkromného kapitálu formou PPP projektu. Súťaž vygenerovala cenu výstavby a 30-ročnej prevádzky vo výške 1,9 miliardy. Podľa plánov malo byť 59,1 kilometra diaľnic odovzdaných najneskôr v roku 2020. Výstavba projektu sa však naplno nerozbehla ani počas roka 2017. Denník Pravda v minulom roku ako prvý informoval o tom, že koncesionár vedený španielskou firmou Cintra má problém so zazmluvnením subdodávateľov.

"Koncesionár nám na poslednom stretnutí povedal, že má zazmluvnený všetok materiál, ktorý potrebuje. Zároveň nebudú robiť s veľkými firmami, ale vystačia si s malými subdodávkami,“ povedal Érsek. To znamená, že na výstavbe štvorprúdoviek sa pravdepodobne nezúčastní žiadna z veľkých stavebných firiem.

Konzorcium zodpovedné za výstavbu projektu D4/R7 na otázky denníka Pravda týkajúcich sa dodávateľského reťazca do uzávierky neodpovedalo. Väčšie stavebné firmy, ktoré sa podieľajú aj na výstavbe diaľničných úsekov na Slovensku, potvrdili, že s koncesionárom rokovali. "Boli sme oslovení ohľadom dodávky asfaltových zmesí. Vzhľadom na nekonkrétnosti dodacích termínov a technických požiadaviek k dohode nedošlo,“ povedala Edita Novotná, hovorkyňa spoločnosti Strabag.

Váhostav už v minulosti potvrdil, že s koncesionárom rokuje. V rámci daného projektu realizoval výstavbu prístupových komunikácií na vybranú časť stavby. V októbri minulého roku hovorca Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Peter Steigauf potvrdil, že signály zo stavebných firiem naznačujú, že cenové ponuky na jednotlivé čiastkové stavebné práce sú vyššie ako tie, ktoré očakáva koncesionár.

Už niekoľko mesiacov prebiehajú prípravné práce na viacerých úsekoch projektu. V minulom roku taktiež prebehol archeologický prieskum, ktorý odhalil najväčší archeologický objav z obdobia avarského kaganátu za posledných 40 rokov na Slovensku.

Koncesionár na svojej internetovej stránke pravidelne upozorňuje na pripravované obmedzenia. Posledné informácie hovoria o uzávierke miestnej komunikácii medzi Šamorínom a Kvetoslavovom. Uzávierka je povolená do konca roku 2018, pričom koncesionár očakáva, že cesta bude znovu otvorená v novej polohe v auguste až septembri tohto roku.

Bratislavský nultý obchvat umožní tranzitnej doprave vyhnúť sa vnútornej diaľnici D1 a obísť tak hlavné mesto. V aktuálnom projekte sa počíta s výstavbou diaľnice od križovatky Jarovce až po bratislavskú mestskú časť Rača. Trasa vedie poza mestské časti Petržalka, Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Následne sa križuje s existujúcou diaľnicou D1. V budúcnosti sa počíta s pokračovaním diaľnice D4 tunelom Karpaty, ktorého dĺžka dosiahne takmer 11 kilometrov. Následne bude diaľnica pokračovať okolo Záhorskej Bystrice až po hranicu s Rakúskom, kde by sa mala napojiť na rakúsku rýchlostnú cestu S8.

Štát podľa koncesnej zmluvy musí pripraviť časť križovatky diaľnic D1 a D4. Už existujúca diaľnica sa bude dvíhať vyššie a nultý obchvat pôjde popod D1. Minister dopravy Árpád Érsek potvrdil, že sa chce s koncesionárom dohodnúť na tom, aby sám zrealizoval celú križovatku. K dohode však zatiaľ nedošlo.

Pôvodne mala byť diaľnica D1 pripravená na križovanie už v roku 2019. Práce sa ešte nezačali a dnes je jasné, že termín dodržaný nebude. Výstavba križovatky diaľnic D1 a D4 úzko súvisí s dokončením križovatky Triblavina a rozšírením diaľnice D1 od Bratislavy po Triblavinu. Vodiči musia po začiatku prác počítať s rozsiahlymi dopravnými obmedzeniami, pri ktorých bude priepustnosť jedného z najvyťaženejších úsekov na Slovensku znížená.

V rámci projektu D4/R7 mala byť podľa pôvodného harmonogramu ako prvá odovzdaná do užívania časť rýchlostnej cesty R7 od Holíc. Tá uľahčí vstup vozidiel smerujúcich do Bratislavy z juhovýchodného smeru. V kombinácii s diaľnicou D4 dôjde k lepšej distribúcii vozidiel v rámci mesta najmä v dopravných špičkách. Aktuálne sa na vstupe do Bratislavy v smere z Dunajskej Stredy a Holíc každý deň vytvárajú kolóny, v ktorých vodiči strácajú desiatky minút.

Štát bude bratislavský nultý obchvat na diaľnici D4 spolu s časťou rýchlostnej cesty splácať 30 rokov s ročnou splátkou 52,8 milióna eur. Prvú splátku štát zaplatí až po odovzdaní štvorprúdoviek do používania.