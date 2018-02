Priemysel eurozóny je ťahúňom, rástol najrýchlejšie za desaťročnicu

Nové zákazky stúpali, hoci výrobcovia zvyšovali ceny najrýchlejšie za takmer sedem rokov. Vyplýva to z prieskumu zverejneného spoločnosťou IHS Markit.

Eurzóna sa v minulom roku ukázala byť jednou z najvýkonnejších ekonomík a podľa ukazovateľov IHS Markit bude súčasný rast pokračovať ešte najmenej niekoľko mesiacov.

Index nákupných manažérov (PMI) v spracovateľskom priemysle eurozóny sa v januári zvýšil na 58,8 bodu z 58,1 bodu v decembri a je najvyšší od júna 2006. Index tak ďalej stúpol nad kľúčovú päťdesiatbodovú hranicu, ktorá je predelom medzi rastom a poklesom aktivity . O vzostup sa zaslúžil predovšetkým sektor služieb, ktorého PMI stúpol z 56,6 na 58 bodov.

„Výrazný vzostup má širokú základňu a to zvyšuje potenciál ďalšieho rozmachu. Dopyt sa zvyšuje v celej eurozóne,“ uviedol ekonóm IHS Markit Chris Williamson. Dáta podľa neho signalizujú, že eurozóna začala tento rok sľubným tempom rastu a že cenové tlaky sú primerané. Ak sa index PMI nezmení, hrubý domáci produkt by sa mal za prvý štvrťrok zvýšiť o jedno percento, čo by bol najlepší výsledok od 2. štvrťroku 2010 a zásadne viac než 0,6 percenta, ako v januári predpovedal prieskum agentúry Reuters.

Najväčší vzostup za takmer sedem rokov vykázala aktivita najväčšej ekonomiky eurozóny, Nemecka, kde index v januári vzrástol na 59 bodov z decembrových 58,9 bodu. Naopak, v Británii sa index znížil na 16-mesačné minimum, a to z 54,2 na 53 bodov.