Útlm baníctva sa začína

Uhoľné baníctvo na Slovensku, tak ako ho poznáme, postupne končí. Odklon od uhlia ako zdroja energie naznačil Brusel ešte vlani, keď vznikla Platforma pre uhlie pod vedením eurokomisára Maroša Šefčoviča. Tá má hľadať nové zameranie pre banícke regióny v Európe. Ťažbu uhlia by tak mohli nahradiť iné priemyselné odvetvia. Pilotné projekty pre prechod od uhlia prebehnú v Grécku, Poľsku a na Slovensku.

Na Slovensku sa to týka hlavne regiónu hornej Nitry, kde sa ťaží hnedé uhlie, z ktorého sa vyrába v elektrárni Nováky domácnosťami dotovaná elektrina. Región by sa mal po novom „odpojiť od prílišnej koncentrácie na ťažobný priemysel“, povedal v nedeľu v Trenčíne po skončení rokovania o transformácii hornej Nitry podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

O budúcnosti slovenského uhlia tam v nedeľu hovorili zástupcovia komisie, vlády a samospráv.

Pred prijatím akčného plánu má pokročiť budovanie cestnej infraštruktúry

Vypracovať sa teraz má takzvaný akčný plán transformácie. „Chceme tiež, aby sa zo všetkých nápadov vyprofilovalo niekoľko nosných projektov, ktoré by sme do 30. 6. preosiali a pre ne potom budeme spoločne zháňať financovanie,“ povedal Šefčovič.

Pred prijatím akčného plánu má pokročiť budovanie cestnej infraštruktúry. Ide hlavne o prepojenie regiónu s Považím rýchlostnou cestou R2 a s Nitrou rýchlostnou cestou R8.

„Je našou zodpovednosťou hovoriť o tom, ako sa bude región hornej Nitry ďalej rozvíjať,“ povedal v nedeľu premiér Robert Fico. Potrebné je podľa neho v regióne nielen dobudovať diaľničné prepojenie, ale aj rozvíjať iný typ priemyslu, ako je baníctvo.

Bane na hornej Nitre sa však podľa neho nezatvárajú a pokračujú ďalej vo svojej činnosti.

Proces transformácie uhoľného priemyslu sa nedá urobiť zo dňa na deň, vyjadrili sa po prvých správach o plánoch z Bruselu Hornonitrianske bane Prievidza. Výsledkom by totiž nemal byť vyľudnený región, varovali baníci. K tomu by mohlo prísť jedine, ak by bývalí baníci začali hľadať prácu mimo okresu.

Dotovaná výroba elektriny z domáceho uhlia zamestnáva asi 11-tisíc ľudí, z toho 4-tisíc v samotných Hornonitrianskych baniach Prievidza. Nezamestnanosť v Prievidzi sa v súčasnosti pohybuje okolo päť percent. V dostupnom okolí vyrastie napríklad automobilka Land Rover.

Podľa baníkov sú však zásoby uhlia v ložiskách do roku 2033 až 2036. Bane u nás chráni až do roku 2030 všeobecný hospodársky záujem. Ten prikazuje Slovenským elektrárňam vyrábať elektrinu z domáceho uhlia, na ktorú sa skladajú slovenskí odberatelia cez tarifu na prevádzkovanie systému (TPS) už 12 rokov.

Na uhlie odberatelia cez TPS ročne vyzbierajú sumu okolo 100 miliónov eur. Priemerná slovenská domácnosť dáva na baníkov za rok 11 eur. Inštitút finančnej politiky rezortu financií ešte v roku 2011 prerátal, že na jedného baníka išlo mesačne 1¤518 eura.

Problematiku baní začalo ministerstvo hospodárstva intenzívne riešiť už v lete minulého roka v rámci skupiny, ktorá rieši zmenu uhoľného priemyslu v regióne hornej Nitry. Zastúpenie má v nej Brusel aj samotní baníci. V spolupráci s Banskými projektmi Ostrava sa aktuálne pripravuje štúdia na posúdenie nákladov na uzatvorenie ťažobných polí.

Vyriešiť však okrem uzatvárania banských šácht a hľadanie novej práce pre baníkov bude treba aj to, čím sa bude v lokalite Prievidze kúriť. Elektráreň Nováky totiž z uhlia nevyrába len dotovanú elektrinu, ale aj teplo. A tiež zabezpečuje stabilitu elektrickej sústavy.

Pred skončením ťažby chce štát nájsť pre baníkov nové uplatnenie.

