Bitcoin v tomto roku stratil už polovicu hodnoty

Bitcoin v utorok stratil až 13 percent. Kryptomena prudko klesá už niekoľko seáns kvôli obavám zo zásahov regulačných úradov a panike investorov. Minulý týždeň bitcoin zažil najhorší týždenný prepad od roku 2013. Ešte v decembri sa pritom bitcoin predával za takmer 20 000 dolárov a za celý minulý rok spevnil o viac ako 1300 percent.

Na burze Bitstamp sa bitcoin prepadol až na 5920 dolárov, najnižšie od polovice novembra. Potom mierne oživil. Okrem bitcoinu tento týždeň výrazne strácajú aj ďalšie kryptomeny.

V poslednej dobe sa čoraz častejšie objavujú správy o snahe obmedziť obchody s bitcoinom a jeho používanie. Naposledy v nedeľu britská banka Lloyds Banking Group oznámila, že zakáže zákazníkom používať kreditné karty k nákupu bitcoinov. Pripojila sa tak k americkým gigantom JPMorgan Chase & Co. a Citigroup. V pondelok India uviedla, že plánuje kroky, po ktorých budú virtuálne meny v jej platobnom systéme nelegálne a chce regulovať obchodovanie s majetkom napojeným na kryptomeny.

Priaznivci kryptomien upozorňujú, že krátkodobé výkyvy cien sa dajú očakávať a nenarušujú silu a hodnotu technológie blockchain, o ktorú sa opierajú. Vývoj ich cien je však do značnej miery spôsobený špekulatívnymi investíciami a kritici kryptomien tvrdia, že sú len veľkou bublinou, ktorá spľasne.

Pri pohľade späť do roku 2011 a vrátane najnovšieho výpredaja sa cena bitcoinu na burze Bitstamp znížila o polovicu deväťkrát, než znovu oživila. Naposledy to bolo v období od novembra 2014 do januára 2015.