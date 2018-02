Banky vítajú možnosť založiť účet na diaľku

Hoci aktuálne schválená novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti umožní Slovákom otvoriť si bankový účet na diaľku, niektoré banky takúto možnosť už ponúkajú. “Slovenská sporiteľňa prináša Slovákom možnosť získať účet čisto online už od decembra 2015,” povedala hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. “Naši klienti aj neklienti majú už dnes možnosť otvoriť si bankový účet online na diaľku, bez potreby navštíviť pobočku,“ konštatuje hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová. Aj VÚB banka poskytuje možnosť zriadiť si úče online, no totožnosť budúcich klientov si ešte overuje.

Schválenie novely prináša podľa hovorkyne Poštovej banky Lýdie Žáčkovej pre banku možnosti, aby sa produkty a služby stali pre klientov ešte dostupnejšie a klienti mali možnosť otvoriť si účet bez nutnosti prísť fyzicky na obchodné miesto banky. “Uvedenú možnosť veľmi vítame. Preto v súčasnej dobe analyzujeme spôsoby, možnosti implementácie a návrhy riešení v našej banke,“ skonštatovala Žáčková.

V podobnom duchu sa vyjadrila aj PR manažérka 365.bank Linda Gáliková. “Vítame všetky inovácie, ak uľahčia proces otvorenia bankového účtu na diaľku alebo zlepšia klientov užívateľský zážitok,“ povedala Gáliková. V súčasnosti, pokiaľ ide o elektronický občiansky preukaz (e-ID) a jeho využitie pri otváraní bankového účtu na diaľku, na to, aby tak človek mohol urobiť, potrebuje okrem samotného elektronického občianskeho preukazu aj softvérové vybavenie do počítača a kontaktnú čítačku čipových kariet. “Zvýšenie potenciálu pre používanie e-ID by bolo v jeho rozšírení na mobilné bankovníctvo pri odbúraní potreby disponovať ďalším softvérom a hardvérom. V prípade, že bude možné e-ID využiť aj v smartfónoch, budeme sa, ako „mobile first“ banka, o túto možnosť aktívne zaujímať,“ dodala Gáliková.

Ako uviedla Cesnaková zo Slovenskej sporiteľne, vďaka ich riešeniu záujemcovia nemusia chodiť do pobočky, ani dodatočne podpisovať zmluvu prostredníctvom kuriéra. Všetky potrebné dokumenty podpíšu elektronicky, tie sa im následne zašlú do internetbankingu, kde si ich môžu archivovať. Službu môžu využiť aj tí, ktorí ešte nie sú klientmi Slovenskej sporiteľne. “Stačí odfotiť dva doklady totožnosti, spraviť krátke video tváre a poslať jeden cent z účtu v inej banke na náš zberný účet,“ doplnila Cesnaková.

ČSOB klienta verifikuje prostredníctvom viacerých krokov, vrátane naskenovania občianskeho preukazu a prvou transakciou, ktorú vykoná z iného účtu. Klienti VÚB banky si môžu zriadiť účet z prostredia internetbankingu. Ak nejde o klientov VÚB banky, na zriadenie účtu potrebujú e-mail a mobilné číslo, občiansky preukaz, bankový účet alebo klient vyplní trvalú a korešpondenčnú adresu pre účely overenia totožnosti. Totožnosť budúcich klientov VÚB banky sa overuje cez kuriéra alebo za pomoci jednocentového prevodu z iného účtu klienta. “Intenzívne sa zaoberáme aj možnosťou využiť elektronické občianske preukazy pri online zriaďovaní účtov,“ informovala Walterová.

Zmeny víta aj Tatra banka. “Odteraz bude možné využívať aj nové technologické možnosti identifikácie, založené nielen na elektronických občianskych preukazoch, ale napríklad aj na automatickom rozpoznávaní tvárí,“ skonštatovala hovorkyňa Tatra banky Zuzana Žiaranová. Zjednodušenia klientom prinesú podľa nej úplne nový užívateľský zážitok – možnosť stať sa klientom z pohodlia domova. “Zároveň z pohľadu bezpečnosti považujeme nový spôsob identifikácie za minimálne rovnako bezpečný ako identifikáciu v pobočke. Sme presvedčení, že nový spôsob identifikácie sa nám podarí priniesť klientom vo veľmi krátkom čase,“ dodala Žiaranová.

Možnosť otvoriť si bankový účet na diaľku vďaka elektronickému občianskemu preukazu schválili poslanci 1. februára v rámci novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Prítomnosť klienta v banke tak nebude nevyhnutná. Takéto opatrenie posilní podľa výkonnej riaditeľky Slovenskej bankovej asociácie Mileny Koreňovej konkurencieschop­nosť slovenského bankového sektora v rámci EÚ. „Máme elektronický občiansky preukaz, máme biometrické pasy a sú ďalšie nové technológie, ktoré umožňujú identifikovať klienta v tomto technickom prostredí a nemusí prísť fyzicky na pobočku,“ povedala minulý týždeň.