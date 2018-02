Telekomunikační operátori sľúbili pokryť internetom celé Slovensko

Do konca roka 2020 by mali byť všetky obce na Slovensku pokryté vysokorýchlostným internetom. Zaviazali sa k tomu operátori v memorande o spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) Petra Pellegriniho.

„Vyškrtať z mapy Slovenska biele miesta je jednou z priorít môjho úradu, preto som nesmierne rád, že sa nám to podarilo s operátormi definitívne dohodnúť. Do konca roka 2020 by mali mať v každej obci na Slovensku možnosť pripojiť sa na rýchly internet, čo považujem za fantastické,“ uviedol Peter Pellegrini. Vicepremiér zdôraznil, že prístup k internetu a moderným technológiám musia mať všetci obyvatelia Slovenska bez ohľadu na to, z ktorej časti krajiny alebo sociálnej vrstvy pochádzajú.

Prioritou úradu je dostať vysokorýchlostný internet aj do menších obcí či riedko osídlených oblastí, teda aj do prostredí, ktoré nie sú na prvý pohľad komerčne zaujímavé pre poskytovateľov internetových služieb. Takzvané biele miesta Slovenska sú obce, pre ktoré doteraz neexistovala možnosť a ani plán pokrytia internetom s prenosovou rýchlosťou minimálne 30 Mbit za sekundu. Tieto obce nemajú dotiahnuté dostatočné pripojenie v podobe regionálnych sietí z kostrových sietí, prípadne tam operátori neposkytujú služby s dostatočnými parametrami, teda vysokorýchlostný internet. V roku 2015 napočítala Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) až 1 808 takýchto miest a obcí.

Ako poznamenal vicepremiér, v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra je na pripojenie na internet alokovaných okolo 80 miliónov eur, ktoré nebudeme musieť investovať do optických káblov vedúcich do odľahlých dedín, pretože tak spravia operátori. „Tieto peniaze môžeme presunúť na iné priority, ktoré táto krajina potrebuje,“ konštatoval Pellegrini. Dodal, že časťou zo spomínanej sumy by chceli zafinancovať projekt „Wifi pre teba“, to znamená pre obce a mestá, ktoré by chceli poskytovať bezplatný internet na svojich námestiach alebo verejných priestranstvách a časť sumy by išla aj na pokrytie dopravných koridorov.

„Naším cieľom v oblasti Operačného programu Integrovaná infraštruktúra nie je silou-mocou minúť tých 900 mil. alebo skoro miliardu eur, ktoré máme na informatizáciu. Začnem rokovania s ministerstvom dopravy, a ak nám po zafinancovaní Wifi a možno vykrytia tých železničných koridorov a diaľníc zostanú ešte nejaké desiatky miliónov eur, rád by som ich možno presunul pre oblasť dopravy, aby sa napríklad zaplatila projektová dokumentácia na ďalšie diaľnice a rýchlostné cesty,“ avizoval Pellegrini.

Vysokorýchlostný internet, ktorý by mal pokrývať celé územie Slovenska, ako i ďalších štátov Európskej únie, je aj prioritou Európskej komisie. Ide o jeden zo základných pilierov, ktorý má prispieť k efektívnemu fungovaniu jednotného digitálneho trhu. Podľa údajov Európskej komisie v roku 2016 bolo Slovensko v pokrytí domácností vysokorýchlostným internetom na úrovni 75,5 percenta, pričom kopírovalo priemer EÚ a spomedzi krajín V4 bolo na druhom mieste pred Českom a Poľskom. Ak sa podarí naplniť tento záväzok operátorov, Slovensko bude v pokrytí vysokorýchlostným internetom patriť v roku 2020 medzi európskych lídrov.