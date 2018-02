Čo je za prudkým prepadom cien akcií? (Otázky a odpovede)

Príde po prepade akcií nová kríza?

Nie. Prepad znamená, že akciové trhy sú príliš nafúknuté a potom aj korekcie smerom nadol môžu byť prudké aj pri zdanlivo menej podstatných správach. Nateraz však vývoj svetovej ani americkej ekonomiky nemá tak narušené základy, aby mal prepad vyústiť do ekonomickej krízy. Pri poslednej kríze, ktorá prišla z USA do sveta v roku 2008, skrachovala banka Lehman Brothers, ceny bytov boli nafúknuté a banky na ne poskytli príliš veľa úverov, ktoré nezodpovedali nadhodnoteným cenám nehnuteľností. Navyše rast ekonomík bol krehký, kým teraz hospodárstva rastú na základe reálnejších ukazovateľov o dopyte či spotrebe. Ekonomiky po kríze prešli zmenami a fabriky zvýšili produktivitu práce. Banky prešli ozdravným procesom a testy v Európe ukazujú pripravenosť finančných domov na prípadnú krízu.

Prečo nastala panika na trhoch?

Investori sa začali obávať vysokej inflácie v USA. Ceny rastú spolu so zdražovaním potravín či ropy, čo cítiť napríklad aj na Slovensku. Existuje preto obava, že americká centrálna banka v snahe skrotiť infláciu ešte viac zvýši úrokové sadzby, čo zníži objem úverov aj celkovo objem nových peňazí na trhoch. Výpredaje akcií nastali na základe programov v počítačoch, ktoré sa snažili zmierniť straty investorov. Prepady dlhodobých investícií sa však neudiali, keďže investori na to nevidia dôvody.

V čom spočíva krehkosť americkej ekonomiky?

Ekonomika USA je relatívne v dobrej kondícii. Mzdy rastú najprudšie za osem rokov a miera nezamestnanosti je na 17-ročnom minime, na úrovni 4,1 percenta. Dôvera v dolár je vysoká, aj keď dlh USA na úrovni 123 percent výkonu ekonomiky by pri menších ekonomikách bol považovaný za neudržateľný. Nikto však nevie povedať, ako dlho budú USA žiť na dlh a kedy to celé vyústi možno až do devalvácie meny a krachu. Ak však USA pri aktuálne odštartovanom poklese daní adekvátne ekonomicky posilnia, rast dlhov môže ešte niekoľko rokov pokračovať a byť pre trhy akceptovateľný, aj keď časť odborníkov varuje, že neprimerané zadlžovanie odporuje ekonomickým teóriám.

Prenesú sa akciové prepady aj na Slovensko?

Rezort financií počíta najbližšie tri roky s každoročným rastom slovenskej ekonomiky asi o štyri percentá. Nateraz platí, že najbližšie roky má rásť aj zamestnanosť. Rušenie desaťtisícov pracovných miest, aké Slovensko zažilo v rokoch 2009 a 2010, nie je zatiaľ na obzore. Optimistické prognózy má pre celý svet aj pre USA Svetová banka. Zatiaľ sa na nich nič nemení. V každom prípade investície do akcií môžu prinášať čoraz viac otrasov najmä pri rizikovejších aktívach, ako sú virtuálne meny a akcie. Za stabilnejšie sa považujú dlhopisy. Otrasy na burzách v USA sa priradia k ďalším svetovým rizikám, ako je nárast extrémizmu, brexit, nepokoje okolo Severnej Kórey či udržateľnosť ekonomického rastu Číny.

Možno po otrasoch veriť virtuálnym menám?

Regulácia virtuálnych mien po celom svete spôsobila obavy z poklesu dopytu po kryptomenách a ich cena sa prepadla. Problém je, že ľudia za posledné mesiace do virtuálnych mien investovali stámilióny eur, aj keď viacerí odborníci varovali, že ide o pyramídovú hru, keď mena nie je ničím krytá. Hodnota virtuálnej meny bitcoin v pondelok dočasne klesla pod hranicu 6-tisíc dolárov a môže ísť ešte nižšie. V novembri 2017 stál bitcoin rekordných 19-tisíc dolárov. Aktuálny prepad môže súvisieť s krokmi viacerých bánk v USA a vo Veľkej Británii, ktoré zakázali používať svoje kreditné karty za účelom nákupu kryptomeny. Obmedzenia pre bitcoin zaviedla aj Južná Kórea či Čína.