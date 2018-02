Odchod z EÚ by bol ekonomickou samovraždou, tvrdia českí odborníci

Prípadné vystúpenie Českej republiky z Európskej únie by bol podľa českých ekonómov, Hospodárskej komory i Zväzu priemyslu a dopravy ekonomickou samovraždou. Odchod z EÚ by znamenal stratu stoviek tisíc pracovných miest a česká ekonomika by sa podľa niektorých dostala na úroveň Bieloruska.

Spochybňovanie členstva Česka v EÚ znervózňuje niektorých zahraničných investorov. Napríklad v stredu musel viceprezident českého Zväzu priemyslu a dopravy Radek Špicar vysvetľovať japonským investorom aktuálnu politickú situáciu a jej dopady na ekonomiku.

Japoncov znepokojili informácie z médií, kde sa hovorí v súvislosti s novou českou vládou aj o zotrvaní ČR v EÚ.

„Odmietame akékoľvek spochybňovanie nášho členstva v EÚ. Vysiela to negatívny signál zahraničným investorom. Spochybňovanie nášho členstva v EÚ a z neho vyplývajúca neistota by zahraničných investorov mohlo viesť k pozastaveniu plánovaných investícií a v krajnom prípade aj k odchodu z krajiny,“ povedal neskôr Špicar.

„Vystúpenie ČR z EÚ by sa dalo prirovnať k dobrovoľnej amputácii ruky. Vzdať sa pohodlného prístupu na trh, kam vyvážame viac ako 80 percent z celkového exportu, sa inak nazvať nedá,“ povedal hlavný ekonóm Deloitte David Marek. „Okrem ekonomických prínosov je pre nás EÚ tiež dôležitou právnou poistkou a do istej miery nás tak môže chrániť pred nami samými, čo sa niekedy tiež môže hodiť,“ dodal ekonóm.

Česko podľa Hospodárskej komory nie je Británia, preto odchádzať z EÚ by pre krajinu bola ekonomická samovražda. Rovnaké prirovnanie použil aj hlavný ekonóm UniCredit Pavel Sobíšek,

„Kým brexit bude pre Britániu znamenať podľa vládnej správy ‚len‘ spomalenie ekonomického rastu oproti zotrvaniu v EÚ, czexit by bol pre Česko ekonomickou samovraždou. Samotné úvahy o czexite idú proti snahe obmedziť odliv dividend z Česka v prospech vyšších reinvestícií,“ uviedol Sobíšek.

Keby sa czexit mal naozaj uskutočniť, vyvolalo by to podľa neho masívne preskupenie kapacít spracovateľského priemyslu mimo územia Česka, znamenajúce stratu stoviek tisíc pracovných miest. „Česko by sa ocitlo v pozícii Bieloruska,“ dodal.

Podľa Hospodárskej komory by potenciálny czexit zhoršil prístup českých exportérov na trhy a skomplikoval medzinárodné obchodné aj politické väzby, na ktorých je malá, otvorená ekonomika ako Česko úplne závislá.

„Pre Česko by prípadný czexit bol najmä z pohľadu českého exportu pri podiele jednotného trhu takmer 85 percent absolútne fatálny, preto nikto rozumne uvažujúci by asi nechcel českú ekonomiku závislú na exporte uvrhnúť do doby temna,“ dodal hovorca komory Miroslav Diro.