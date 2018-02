Gréci testujú trhy, predávajú sedemročné dlhopisy

Aukcia sa začala vo štvrtok, po dvoch dňoch odkladu pre turbulencie na svetových finančných trhoch v tomto týždni, s počiatočnou sadzbou 3,75 %.

Grécka vláda si chce tento rok zabezpečiť úplný návrat na dlhopisové trhy, na ktoré nemala prístup od vypuknutia dlhovej krízy v roku 2010. Krajina bola odvety odkázaná na pomoc medzinárodných veriteľov. Tretí záchranný program pre Atény sa končí tento rok v auguste.

Emisia dlhopisov sa časovo zhoduje s návštevou eurokomisára pre financie Pierra Moscoviciho v Aténach, kde bude diskutovať o návrhoch na zmiernenie gréckeho dlhu s tamojšími predstaviteľmi, ako aj o charaktere opatrení, ktoré musí Grécko zavádzať aj po vypršaní programu.

Grécko môže vystúpiť zo záchranného programu v dobrej kondícii, naznačujú to povzbudzujúce výsledky reforiem, skonštatoval Moscovici na stretnutí s gréckym prezidentom Prokopisom Pavlopulosom. Komisár dúfa, že štvrtá a posledná revízia planenia podmienok súčasného záchranného programu bude uzavretá do konca júna.

Existuje však ešte niekoľko dôležitých otázok, ktoré je potrebné zodpovedať. Napríklad pokiaľ ide o druh dohľadu nad Gréckom po ukončení programu, ktorý by mal byť bez európskych úradníkov. To by umožnilo Grékom manažovať si vlastnú stratégiu hospodárskeho rastu. Je tiež potrebné vyriešiť otázku zmiernenia dlhu. Moscovici však verí, že obe strany nájdu riešenie.

Grécko dúfa, že veritelia podporia francúzsky návrh na spojenie podmienok splácania dlhu krajiny s mierou jeho hospodárskeho rastu, aby sa zabránilo opakovaniu vysokých splátok počas recesie.

Európska komisia v najnovšej zimnej prognóze očakáva, že grécka ekonomika porastie v roku 2018 a v roku 2019 o 2,5 %.