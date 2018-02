Digitálna koalícia sa zväčšuje, rozrástla sa o ďalších 16 na 37 členov

Do radov koalície sa rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora. Novými členmi sa stala napríklad Konfederácia odborových zväzov, spoločnosti Orange či Uber Slovensko. Členom sa stalo aj prvé mesto – Kežmarok.

Podľa podpredsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) je Digitálna koalícia vďaka veľkému zanieteniu jej účastníkov projekt s „raketovým štartom“. „Za krátke obdobie od jej založenia sa podarilo zosieťovať a rýchlo zaktivizovať množstvo rozličných významných aktérov v oblasti IT, ktorí už priniesli reálne výsledky. Vyzdvihnem najmä IT Akadémiu, národný program vzdelávania pre 21. storočie, do ktorého je zapojených 33.000 žiakov, 3000 vysokoškolákov a 2100 pedagógov,“ priblížil.

„Je našou povinnosťou už dnes robiť všetky opatrenia, aby sme o desať – pätnásť rokov neoznamovali v médiách mesiac po mesiaci, že tá ktorá firma opúšťa našu krajinu, lebo tu nenachádza dostatok kvalifikovanej pracovnej sily a musí ísť do tretích krajín, kde tej sily je dostatok,“ doplnil Pellegrini.

Digitálna koalícia Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Pri jej vzniku stálo 21 zakladajúcich členov. Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností.

Jej členovia si stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení. Spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné.

Koalícia robila odpočet

Medzi splnenými záväzkami s významným dosahom na zlepšovanie digitálnych zručností Slovákov sú napríklad záväzky Ministerstva hospodárstva SR, ktoré zaradilo Digitálnu koalíciu do pripravovaného Akčného plánu inteligentného priemyslu, ale aj spoločnosti T-Systems, ktorá pripravila študijné programy zamerané na IT projektové riadenie. Na troch fakultách sa do nich prihlásilo 78 študentov. Spoločnosť zároveň do škôl dodala 210 notebookov.

Vďaka Zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku sa vyše 1900 študentov a 121 škôl zapojilo do projektu Mladý digitálny Európan a v roku 2017 zastúpenie podporilo projekty Junior Internet, IT Fitness Test a Aj ty v IT.

Spoločnosť Cisco Systems Slovakia je odborným garantom pri príprave sieťových predmetov na stredných a vysokých školách, rovnako koordinuje a poskytuje expertíznu podporu pri zavádzaní programu Sieťových akadémií. Aktuálny počet študentov akadémií je takmer 16.000, pričom v roku 2016 to bolo 5500 študentov. V Študentskom trénerskom centre spoločnosti Microsoft, ktoré je aktívne v školách po celom Slovensku, sa podarilo pripraviť 25 absolventov z radov stredoškolských študentov, ktorí sa chcú zdokonaľovať v IT a majú záujem poskytovať nadobudnuté znalosti ďalším.

Republiková únia zamestnávateľov splnila záväzok v podobe spracovania strategického materiálu Analýza dopadov digitálnej transformácie na podnikateľov v súkromnom a verejnom sektore, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociáciou Slovenska spustila s univerzitou v Charkove historicky prvý spoločný študijný program so zameraním na IT, ktorý umožní ukrajinským študentom doštudovať a súčasne získať prax v IT firmách na Slovensku.