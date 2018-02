Štát by nemal dotovať uhlie cez ceny elektriny, tvrdia podnikatelia

Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). „Viac ako polovica opýtaných sa priklonila k zastaveniu dotovania hnedého uhlia z Hornej Nitry cez navýšenie ceny elektriny. Vyše 15 percent opýtaných je presvedčených, že by sa uhlie a obnoviteľné zdroje nemali dotovať v cenách elektriny, ale priamo zo štátneho rozpočtu", informoval výkonný riaditeľ PAS Peter Kremský.

Ako ďalej uviedol, takmer 12 percent firiem dokonca zastáva názor, že treba úplne prestať dotovať obnoviteľné zdroje, nech sa využívajú iba tie, ktoré dokážu predať elektrinu na voľnom trhu. Takmer 9 percent opýtaných chce ostať pri doterajšom systéme bez zvýhodňovania veľkých firiem.

Viac ako desatina respondentov pridala vlastné riešenie, pričom sa objavovali najmä návrhy prestať kradnúť v energetike, zlepšiť štátny dohľad nad ňou, či vniesť do systému transparentnosť a zastaviť sociálnu politiku cez ceny elektriny, pretože baníci by sa veľmi skoro zamestnali v stavebníctve a automobilkách. „Zdá sa, že verejná mienka je výrazne za radikálnejší postup pri ukončení ochrany súkromných baní v okolí Prievidze a schvaľuje skoršie zastavenie ich dotovania, ako naposledy zverejnený cieľ v roku 2030. Ak ich už chce štát ďalej dotovať, nech to podľa podnikateľov robí priamo zo štátneho rozpočtu,“ podotkol Kremský.

Podnikateľská aliancia tvrdí, že ministerstvo hospodárstva plánuje odstrániť vysoké ceny elektriny len pre veľké firmy. Menšie spoločnosti s tým v prieskume nesúhlasili. „Takmer 90 percent opýtaných nepokladá zníženie cien elektriny pre 200 najväčších firemných odberateľov za správne. Opačný názor má približne desatina. Zvyšok by súhlasil so znížením ceny za určitých podmienok. Opatrenie nedávno ohlásil minister hospodárstva Peter Žiga bez toho, aby zverejnil podmienky podpory, či zdroj, z ktorého sa zlacnenie pokryje. Predpokladá sa, že priamo alebo nepriamo zo štátneho rozpočtu,“ dodal riaditeľ PAS.

Podnikateľská aliancia Slovenska oslovila od 25. do 31. januára 2018 v rýchlom anonymnom prieskume zhruba 1 400 podnikateľov s otázkami, čo si myslia o znížení cien elektriny pre veľkých odberateľov, čo to prinesie, a ak s ním nesúhlasia, ako by to navrhovali vyriešiť. Prieskumu sa zúčastnilo 111 respondentov, ktorí odpovedali aspoň na jednu otázku v prieskume. Na prieskume sa zúčastnili zástupcovia podnikov všetkých veľkostí, pričom najviac bolo mikropodnikov, vyše 40 percent. Z veľkých podnikov s tržbami nad 50 miliónov eur pochádzalo vyše 12 % odpovedí.