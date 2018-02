Piešťany: Poslanci súhlasili s oddlžením letiska

Piešťanskí mestskí poslanci odsúhlasili návrh na vklad majetku mesta do základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. Našli tak riešenie na vleklý problém dlžoby letiska voči mestu za daň z nehnuteľností a neuhradených sankcií vo výške viac ako 700-tisíc eur.

Mesto dostalo od majoritného akcionára a.s. Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ponuku zvýšiť podiel svojich akcií v a.s. V začiatku, v roku 2006 bol pri ich bezodplatnom prevode medzi Fondom národného majetku a troma akcionármi pomer medzi TTSK, mestom a ministerstvom dopravy po 33 percent. Kraj však pred niekoľkými rokmi zvýšil svoj podiel vložením 1,6 milióna eur do imania na 59,6 percenta a ostatným dvom zostalo zhruba po 20 percent.

Poslanci mestského zastupiteľstva vo štvrtok súhlasili s postupom, keď letisková spoločnosť mestu v niekoľkých splátkach uhradí dlžnú sumu. Mesto po doručení každej splátky vloží rovnakú sumu ako peňažný vklad do základného imania spoločnosti, za čo získa jej akcie. Poslanci tento postup podmienili dodržaním zákona o štátnej pomoci a stanoviskom protimonopolného úradu. Po vklade príde k rozdeleniu akcií v pomere 57,3 percenta pre TTSK, 22,3 percenta pre mesto Piešťany a 20,4 percenta pre ministerstvo dopravy, informovala TASR predsedníčka predstavenstva Letiska Piešťany Anna Mierna. Piešťany už vlani odpustili daň vo výške približne 55-tisíc eur v zmysle novely všeobecne záväzného nariadenia, kedy mohli byť odpustené dane z pozemkov, ktoré sú funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave.

Prišiel aj Viskupič

Rokovanie navštívil aj predseda TTSK Jozef Viskupič. Poslancom prezentoval scenár záchrany letiska, pozostávajúci z dvoch krokov. Upozornil, že v súčasnosti má letisko dlh vyše 2,2 milióna eur. "V prvom kroku záchrany pôjde o oddlženie letiskovej spoločnosti a následne ponúknutie investorom, povedal vo svojom vystúpení pred plénom. V druhom kroku by nasledovali tri medzinárodné tendre na odborníkov do jeho riadenia a exekutívy a potom samotného investora, povedal Viskupič. Dodal, že absolvovali už predbežné stretnutia s možnými záujemcami. Tlmočil aj postoj ministra dopravy Árpáda Érseka, s ktorým mal rokovanie vo štvrtok, že štát má záujem aj pre tento rok poskytnúť sumu nad 200.000 eur na chod letiska.

Dlh letiskovej spoločnosti pozostáva podľa Viskupičových slov okrem dlhu Piešťanom aj z 571-tisíc eur na vyplatenie odmien niektorým členom predchádzajúceho predstavenstva a dozornej rady spoločnosti. Ďalšiu časť tvoria pôžičky od trnavských advokátov Sopka a Floriša, od ŽOS Trnava a SMS TTSK, s.r.o.

Piešťanské letisko je dlhodobo v červených číslach, nepodarilo sa mu oživiť pravidelnú leteckú dopravu ani nájsť strategického partnera. Stalo sa jednou z tém, na ktorej sa pred voľbami konfrontovali bývalý predseda TTSK Tibor Mikuš ako predseda predstavenstva a.s. a súčasný predseda Jozef Viskupič. Pre neho bola záchrana letiska jednou z priorít volebného programu. Inicioval ešte ako poslanec NR SR poslanecký prieskum na letisku, tlak verejnosti zastavil pripravovanú likvidáciu a.s., ktorú vtedajšie predstavenstvo navrhlo v roku 2017.