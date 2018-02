Nová maďarská diaľnica pre Bratislavu

Cestovanie z Bratislavy smerom do Budapešti bude pohodlnejšie. Maďarská strana oznámila, že chce do roku 2020 dokončiť druhý pás diaľnice M15, ktorá vedie od hraničného priechodu Rajka so Slovenskom až po diaľnicu M1. Aktuálne od hraníc vedie diaľnica v polovičnom profile.