Vymáhanie mýta od zahraničných vodičov riešia na európskej úrovni

Vymáhanie mýta od zahraničných vodičov by malo uľahčiť cezhraničné vymieňanie údajov o držiteľoch vozidiel. Europoslanec za Most-Híd Jószef Nagy však upozornil na to, že túto novelu smernice o elektronickom mýte blokuje europoslanec za hnutie OĽaNO Branislav Škripek. Informoval o tom spolu s ministrom dopravy Árpádom Érsekom (Most-Híd) na piatkovej tlačovej konferencii.

„Európska komisia v tomto smere koná, existuje od roku 2004 smernica o elektronickom mýte a momentálne je od mája v novelizácii,“ priblížil Nagy s tým, že novela obsahuje aj dva body, ktoré by mali v budúcnosti umožniť vymáhanie mýta aj od zahraničných neplatičov cez európske pravidlá.

Podľa toho by malo byť možné vymieňať údaje o držiteľoch vozidiel na základe ŠPZ, ktoré by odfotil kamerový systém. Na základe týchto zistení by malo byť následne možné vymáhať pokuty rovnako ako sú vymáhané iné cestné delikty ako napríklad telefonovanie alebo prekročenie povolenej rýchlosti.

Spravodajcom smernice z výboru pre spravodlivosť je Branislav Škripek z hnutia OĽaNO a v súčasnosti táto smernica stojí v EP, tvrdí Nagy. „Dostal som informáciu, že práve on ako spravodajca blokuje priechod dvoch článkov tejto smernice, ktorá určuje presne možnosť výmeny týchto informácií,“ dodal, pričom verí, že táto smernica napriek tomu prejde.

Škripek v reakcii uviedol, že Nagy ho v stredu upozornil na nepresnosti v pozmeňujúcich návrhoch v otázke vyberania mýta zahraničných vodičov a ich trestného stíhania. „Aj na základe týchto skutočností som pozmeňujúce návrhy upravil. Nehlasovalo sa však o nich a nikomu sa žiadna ujma nestala,“ zdôraznil s tým, že o návrhoch sa bude hlasovať pravdepodobne na konci marca.

Zároveň uviedol, že neblokuje prijatie smernice. „Nie je pravda, že by som akýmkoľvek spôsobom zdržoval prijatie tejto správy. Som však rád každej konštruktívnej kritike a spoločnej práci europoslancov v prospech občanov našej krajiny,“ reagoval Škripek.

Výber mýta od vodičov osobných áut podľa ministra dopravy na Slovensku nefunguje. Tento problém sa podľa neho týka aj Rakúska, Bulharska, Rumunska. Nagy zdôraznil, že sa to dá vyriešiť len na európskej úrovni.