Gazprom varoval Európu pred plynom z USA: Bude drahý a bude ho málo

Diskusie o americkom plyne nabrali na intenzite po nástupe Donalda Trumpa do úradu prezidenta, uviedla agentúra Reuters. Trumpova administratíva sa netají tým, že chce zmeniť pomer síl na trhu s energiami zvýšením dodávok plynu z USA do Európy a Ázie. Tvrdí, že zvýšený dovoz amerického skvapalneného plynu (LNG) umožní zmierniť „trh deformujúci vplyv niektorých hráčov, ako sú Rusko a Organizácia krajín vyvážajúcich ropu“.

Dodávky plynu z Ruska sa začali čoraz viac politizovať po tom, ako Rusko pre spory za ceny zastavilo v minulosti dodávky plynu na Ukrajinu, no najmä po tom, ako v roku 2014 anektovalo polostrov Krym. Západné krajiny obvinili Rusko z využívania zemného plynu ako politickej zbrane. Moskva na to odpovedala obvinením Západu, že blokuje výstavbu nových plynovodov viac z politických než ekonomických dôvodov.

Varovanie Gazpromu o prípadnom nedostatku suroviny v Európe prichádza v období, keď sa Gazprom pripravuje na odštartovanie rozsiahlych dodávok do Číny. Firma začne s dodávkami do Číny na budúci rok, pričom do roku 2025 by chcela na tomto trhu získať minimálne 10-% podiel.

Zástupca šéfa Gazpromu Alexander Medvedev v rozhovore pre Reuters povedal, že spoločnosť bude mať dostatok plynu pre Áziu aj Európu, je však načase, aby sa Európa rozhodla, odkiaľ chce ďalší plyn dovážať.

„Aj keď sa pripravujeme na vstup na čínsky trh, sme schopní dodať do Európy toľko plynu, koľko bude potrebovať. Európa sa však musí rozhodnúť. Už teraz musí začať uvažovať nad tým, kto by mal po roku 2025 vykrývať jej zvýšené nároky. Bohužiaľ, zatiaľ medzi Ruskom a Európskou úniou k žiadnemu dialógu nedošlo,“ dodal Medvedev.

Práve v dôsledku zvýšeného dopytu vzrástol export Gazpromu minulý rok o 8 % na historické maximum 194 miliárd kubických metrov (m3). Vyšší export umožnil firme získať aj rekordný podiel na európskom trhu, ktorý predstavuje 35 %.

Podľa Medvedeva by tento podiel mohol vzrásť nad 40 %, keďže dopyt po zemnom plyne v Európe ďalej rastie, pričom produkcia v Holandsku a Británii klesá a rast nórskej produkcie by sa po roku 2025 mal začať spomaľovať.

Čo sa týka dodávok z USA, tie podľa neho zostanú obmedzené, drahé a prioritne budú smerovať do Ázie. Navyše, nie je vylúčené, že aj Katar bude veľký objem vlastného LNG dodávať najmä na prémiový ázijský trh. Európa, tvrdí Medvedev, tak čoskoro začne zaznamenávať nedostatok suroviny a čo je horšie, prudký rast cien.