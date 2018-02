Babiš chce Česko posunúť dopredu masívnymi investíciami

Agentúra hodnotenia potvrdila v piatok s tým, že ku zlepšeniu ratingu by mohol viesť napríklad pokračujúci pokles pomeru vládneho dlhu k hrubému domácemu produktu (HDP). Babiš povedal, že na tomto parametri si dával záležať už ako minister financií. Prial by si, aby český rast ťahali investície, ktoré chce masívne podporiť v budúcom roku.

„Na tom parametri som si dal ako minister financií záležať, máme jeden z najmenších v Európe,“ povedal Babiš. Mrzí ho však, že sa na tom viac nepodieľali investície. „Preto chceme hlavne v rozpočte v roku 2019 masívne investovať. Tým, že HDP rastie, tak nie je problém masívne investovať, aj keby napríklad bol väčší deficit,“ uviedol Babiš.

Ako možné investície zmienil v súvislosti so svojou piatkovou návštevou v Brne napríklad tamojšiu pôrodnicu, vlakovú stanicu, ale aj športoviská hokejovej Komety a za Lužánkami. „Chceme zmapovať všetky možné investície v Čechách a snažiť sa masívne investovať. Hlavne mať legislatívu, ktorá by nám to dovolila,“ dodal.

Fitch odhaduje, že reálny HDP Českej republiky sa v minulom roku zvýšil o 4,3 percenta, najmä vďaka spotrebe domácností podporovanej stúpajúcimi disponibilnými príjmami. V tomto roku očakáva agentúra spomaleniu rastu HDP na 3,5 percenta a na budúci rok počíta s ďalším spomalením, a to na 2,9 percenta.

Úverový rating je dôležitý pre investorov, pretože im ukazuje, aká je pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičiek. Čím je rating vyšší, tým lepšie je dlžník vnímaný v očiach veriteľov a je pravdepodobnejšie, že si bude schopný zabezpečiť nižší úrok.