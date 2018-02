Poliaci sa chcú v roku 2022 úplne zbaviť plynu od Gazpromu

Viac ako 70 rokov dodávali do Poľska plyn len ruské plynovody. Túto éru v roku 2016 ukončilo otvorenie terminálu na skvapalnený plyn (LNG) v prístave Svinoústie. A Poliaci chcú ísť ešte ďalej. Do roku 2022 sa rozhodli zbaviť závislosti na Gazprome úplne.

V súčasnosti pokrýva ruský koncern dve tretiny ročnej spotreby plynu Poľska. Vláda sa usiluje o stavbu nového produktovodu pre strategickú surovinu z Nórska.

Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť oznámila už pred svojím nástupom k moci v roku 2015, že neobnoví kontrakt s Gazpromom, ktorého platnosť sa skončí v roku 2022. Preto štátom kontrolovaná firma PGNiG oživila projekt nórskeho plynovodu. Zámer by sa mal realizovať do konca októbra 2022. Podľa expertov je to však veľmi ambiciózny cieľ.

PGNiG kupuje teraz od Gazpromu 10 miliárd kubických metrov (m3) zemného plynu ročne. Z Kataru zvýšil dodávky plynu na dvojnásobok. Ide o tri miliardy m3 ročne. A Poľsko bude kupovať plyn aj v Spojených štátoch. Krajina ťaží na svojom území ročne štyri miliardy m3. Dodávky z Nórska by mali dosiahnuť takmer deväť miliárd m3 ročne.

Ak to Poliakom všetko vyjde, mohli by plyn aj predávať. Potrebujú však nové prepojenie do Česka, Litvy, na Slovensko i Ukrajinu. „Prepojenie so Slovenskom je pre nás kľúčové, pretože by sme sa dostali k maďarskej sieti a odtiaľ ďalej na Balkán,“ povedal Piotr Naimski, splnomocnenec poľskej vlády pre strategickú energetickú infraštruktúru.