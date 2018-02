Šéf Svetovej banky: Väčšina kryptomien sú pyramídové hry

Kim to podľa agentúry Bloomberg povedal v stredu vo Washingtone. Vyjadril však zároveň nádej, že technológia blockchainu, na ktorej stojí bitcoin, by sa mohla stať nástrojom efektívneho sledovania tokov peňazí, čo by mohlo pomôcť znížiť korupciu v rozvinutých ekonomikách.

Dubajská vláda naplánovala rozsiahle prijatie technológie blockchainu, ktorá jej má pomôcť do roku 2020 zrealizovať plán vytvorenia bezhotovostnej a bezpapierovej spoločnosti. Dubaj chce emitovať svoju vlastnú kryptomenu emCash.

Kim nie je prvým, kto prirovnal kryptomeny k pyramídovej hre. Podobne sa v utorok vyjadril aj šéf Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) Agustin Carstens.

„To, čo bolo pôvodne možno myslené ako alternatívny platobný systém bez zapojenia štátu, sa medzičasom stalo kombináciou finančnej bubliny, pyramídovej hry a ekologickej katastrofy,“ varoval Carstens. Centrálne banky a finančné orgány musia detailne monitorovať predovšetkým väzby medzi virtuálnymi a reálnymi menami. „Centrálne banky musia byť pripravené zasiahnuť v prípade nutnosti.“