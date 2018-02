Skončia dvojaké potraviny?

S praktikami, keď majú rovnako zabalené výrobky dvojakú kvalitu, by sa mohlo onedlho skoncovať. Slovákov roky hnevá, že šunka, rybie prsty, kola či čokoládové guľôčky, ale aj pracie prášky sú v Rakúsku lepšie ako na Slovensku. Po tlaku Slovenska a ďalších krajín pripravuje Brusel konkrétne opatrenia a ustupovať začínajú aj samotní výrobcovia a obchodníci.

Dvojakú kvalitu potravín, ale aj iných výrobkov, s ktorou majú negatívne skúsenosti slovenskí spotrebitelia, bude najnovšie chápať európske právo ako nekalú obchodnú praktiku. V apríli by tiež mala byť známa jednotná metodika, podľa ktorej sa začnú testovať výrobky ponúkané pod tou istou značkou v rôznych krajinách EÚ. Slovensko vzápätí spustí rozsiahle kontroly dvojakej kvality potravín.

Doterajšie testy na Slovensku, v Česku či Maďarsku, ale aj iných krajinách potvrdili, že v nových členských štátoch EÚ majú podobne zabalené potraviny často veľmi známych značiek horšiu kvalitu. Z kauzy tlejúcej niekoľko rokov sa stala ostro sledovaná politická záležitosť. Vlani na jeseň prišiel nový impulz na Bratislavskom potravinovom summite. Tam vzišla požiadavka kvalifikovať dvojakú kvalitu potravín ako nepriateľský akt voči spotrebiteľovi.

Veci sa dali do pohybu

Česká eurokomisárka Věra Jourová, ktorá má na starosti ochranu spotrebiteľov, oznámila, že navrhne, aby dvojaká kvalita bola zaradená na nový zoznam nekalých obchodných praktík, ktorý má Európska komisia schvaľovať v marci tohto roku. Veci sa tak dali do pohybu. Nečudo, problém s dvojakou kvalitou potravín má nielen Slovensko či Česká republika, ale jedna tretina členských krajín EÚ.

„Slovensko vlani vykonalo dve série testov na dvojakú kvalitu potravín. Oba testy približne v polovici prípadov potvrdili existenciu dvojakej kvality potravín. Išlo o výrobky, ktoré mali rovnakú značku a rovnaký obal, ale iné zloženie,“ povedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš.

Zjednotenie postupu pri testovaní potravín by malo podľa Bíreša vylúčiť pripomienky a pochybnosti kontrolovaných spoločností o objektivite kontrol. Okrem iného sa očakáva, že zavedie napríklad odoberanie troch šarží testovaného výrobku, aby sa dosiahlo objektívne hodnotenie.

Testy podľa Bruselu

Metodika sa nerodí ľahko. Ide v nej predsa o peniaze aj o povesť výrobcov aj obchodníkov. Inak šéf inšpekcie Bíreš sa domnieva, že na posúdenie nekalej praktiky by mala stačiť hoci len jedna šarža. Do konečného znenia metodiky nepochybne prehovoria rôzne záujmy a predstavy.

Veľký akcent sa napríklad kladie na senzorické, teda zmyslové hodnotenie potravín a nielen na chemické a fyzikálne testy potravín. Preto bude zaujímavé sledovať, ako dopadnú nové testy v réžii Bruselom schválenej metodiky, ktorá sa teraz dotvára.

"Slovensko má vo svojom portfóliu testovanie, ak to však krajina bude robiť za európske peniaze, bude to efektívnejšie,“ vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Európska komisia vyčlenila na testovanie dvojakej kvality potravín jeden milión eur a Slovensko sa o prostriedky na testovanie prihlásilo ako prvá členská krajina.

Zodpovednosť za dvojakú kvalitu výrobkov nenesú len samotní výrobcovia, ale aj obchod, ktorý ich uvádza na trh. "Pri kontrolách vždy hľadíme na to, kto uvádza výrobok na trh. Myslím si, že obchodníci by mohli mať v zmluvách klauzulu o tom, že výrobok tej či onej značky predávaný na Slovensku je úplne rovnaký s produktom predávaným povedzme v Rakúsku alebo Nemecku,“ povedal šéf štátneho potravinového dozoru Jozef Bíreš.

Ako a kde zrovnávajú krok

Čelom sa ku kauze dvojakej kvality potravín postavili niektoré obchodné reťazce v Českej republike. Portál MF Dnes informoval o tom, že napríklad reťazec Globus bude na českom trhu predávať svoje privátne značky potravín, ktoré sú identické s nemeckými. Dokončenie zmeny sortimentu by malo byť hotové v júni tohto roku.

Pravda oslovila niekoľko obchodných reťazcov pôsobiacich na slovenskom trhu, aby uviedli ako vyjdú v ústrety spotrebiteľovi v tom, aby mal jasno, aký produkt si pri tej či onej značke vlastne kupuje.

"Spoločnosť Billa používa jednotný dizajn produktov privátnych značiek s garanciou rovnakej kvality pri produktoch od jedného výrobcu,“ uviedla hovorkyňa reťazca Kvetoslava Kirchnerová. "Vzhľadom na to, že podporujeme lokálnych výrobcov, pri niektorých produktoch využívame suroviny od slovenských dodávateľov, a vtedy sa môže kvalita predávaných produktov v rôznych krajinách odlišovať. Tieto produkty však už majú odlišný EAN kód, a teda aj výrobcu. Spotrebiteľov neuvádzame do omylu, pretože konkrétne zloženie produktu je na každom obale uvedené,“ zdôraznila Kirchnerová.

Billa vidí riešenie v zachovaní jednotného dizajnu, "vďaka ktorému vieme zabezpečiť zákazníkom cenovo výhodnejšie produkty, ale s uvedením konkrétneho výrobcu. S týmto opatrením sme začali už minulý rok a postupne ho zavádzame na všetky produkty pri zmene výrobcu, redizajne obalu či pri minutí obalového materiálu. Zákazník sa tak bude môcť rozhodnúť, či mu vyhovuje ten-ktorý výrobca. Nevyhnutné však bude stanoviť prechodné obdobie, počas ktorého sa dopredajú obalové materiály a pripravia nové obaly.“

Tesco zdôraznilo, že „vo svojej sieti obchodov ponúkame lokálne prispôsobené produkty vlastnej Tesco značky, ktoré uspokojujú potreby a špecifické chute zákazníkov v každej krajine“. "Všetky výrobky pod značkou Tesco spĺňajú európske a národné legislatívne požiadavky na kvalitu a označenie, pričom sú vyrábané podľa rovnakých kvalitatívnych noriem a receptúr v celej strednej Európe. Presné zloženie iných značkových výrobkov, ktoré ponúkame v rôznych krajinách, sa týka predovšetkým výrobcov a dodávateľov týchto produktov, uviedla Lucia Polačeková, hovorkyňa Tesco Stores Slovensko.

Kaufland informoval, že tému dvojakej kvality potravín pravidelne otvára so svojimi dodávateľmi. "V prípade vstúpenia tejto legislatívnej zmeny do platnosti budeme ju plne rešpektovať,“ uviedla hovorkyňa reťazca Lucia Langová.

Ani Lidl nemá problém so sprísnením pravidiel. "Vítame všetky iniciatívy, ktorých cieľom je zvyšovať kvalitu predávaných tovarov. Vítame aj avizované zjednotenie metodiky testovania, od čoho očakávame väčšiu objektivitu než pri doterajších porovnávaniach,“ informoval Tomáš Bezák z Lidla.

Lidl zdôraznil, že "všetkým zákazníkom vo všetkých krajinách, v ktorých Lidl pôsobí, garantuje identickú kvalitu produktov privátnych značiek, ktoré majú rovnaký obal, pochádzajú od rovnakého dodávateľa a majú rovnaký EAN kód. Kvalita a zdravie zákazníkov je pre nás totiž najdôležitejšia. Rovnako tiež garantujeme jednotnú cenu nami predávaných výrobkov vo všetkých našich 131 predajniach na Slovensku.“

Prídu hromadné žaloby?

Z vyhlásení reťazcov vychádza, že majú záujem ponúkať výrobky, ktoré sa obalom ani obsahom nebudú odlišovať. Ale je tu aj jasný odkaz na to, že spotrebitelia by mali pozorne čítať etikety produktov, ktoré si kupujú. Práve ony môžu upozorňovať na odchýlky, ktoré akože berú do úvahy národné chute.

Treba počkať do apríla, keď by mala byť definitívne schválená metodika testovania, a potom na prvé testy výrobkov. Práve ony ukážu, či sa výroba a obchod naozaj prispôsobujú želaniam spotrebiteľov a tlaku politikov zo strednej a z východnej Európy.

Eurokomisárka Věra Jourová v tejto súvislosti spotrebiteľom navrhla, aby sa spájali proti výrobcom a v prípade zistenia odlišnej kvality potravín v rôznych štátoch podávali hromadné žaloby.

Tlak spotrebiteľov môže v prípade dvojakej kvality potravín nepochybne pomôcť. Ak si však spomenieme na kauzu známej nemeckej automobilky s naftovými motormi, potom vidíme, že ani v Česku, ani na Slovensku nedošlo k nijakým hromadným podávaniam žalôb, a to išlo o škody, kde boli jednorazovo spotrebitelia poškodení mnohonásobne viac.

Jedno je však nepochybné: medializácia, teda zverejňovanie nekalých výrobných a obchodných praktík, primala Brusel konať a medializácie sa najviac boja aj tí, čo výrobky v rovnakom obale, ale s odlišným zložením, hmotnosťou aj chuťou doteraz na trh bez ohrozenia prestíže uvádzali.