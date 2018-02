Britská premiérka predstaví plán vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie

Británia dúfa, že budúci mesiac uzavrie dohodu o prechodnom období po brexite a že počas tohto roka dohodne dlhodobú obchodnú zmluvu. Brusel však dal minulý týždeň najavo, že dohoda o prechodnom období vôbec nie je istá a že Londýn musí dať vedieť, čo od únie vlastne chce. „Je to v našom záujme a je to v záujme EÚ. Myslím, že zdravý rozum zvíťazí,“ odpovedala britská ministerka pre medzinárodný rozvoj Penny Mordauntová na otázku, či sa podarí dosiahnuť dohodu o prechodnom členstve.

Mayová a jej kolegovia z vlády o rôznych aspektoch britského odchodu z EÚ chcú hovoriť v sérii prejavov, pre ktoré sa vžilo označenie „cesta k brexitu“. „S tým, ako postupujeme po tejto ceste do budúcnosti, vyjasníme viac podrobností, aby bolo jasnejšie, ako nový vzťah (s EÚ) prospeje ľuďom vo všetkých častiach našej krajiny,“ povedal agentúre Reuters nemenovaný zdroj z kancelárie premiérky.

Mayová vraj s prvým prejavom vystúpi v sobotu na bezpečnostnej konferencii v Mníchove, kde má hovoriť o bezpečnostných väzbách, aké chce mať Británia s EÚ. Jej ministri sa zamerajú na práva pracovníkov a obchod. Ako prvý sa chystá v stredu vystúpiť šéf britskej diplomacie Boris Johnson, ktorý patrí medzi najhlasnejších zástancov odchodu Británie z Európskej únie. Naopak, minister financií Philip Hammond je považovaný za prívrženca silnej a jednotnej Európy.

Vzhľadom na nejasnosti okolo podmienok brexitu sú aj firmy zdržanlivejšie. Mnohé uviedli, že radšej budú pôsobiť v EÚ, ako by mali čeliť nejasným opatreniam Londýna. Zo zverejnených údajov vyplynulo, že v decembri sa nedarilo britskému priemyslu, ktorého produkcia sa znížila o 1,3 percenta, ani obchodu s tovarom a službami, ktorý vykázal deficit 4,9 miliardy libier. To je najhorší výsledok od septembra 2016. Britská centrálna banka pritom minulý štvrtok uviedla, že by mohla zdvíhať hlavnú úrokovú sadzbu rýchlejšie, ako sa očakávalo.

„Údaje potvrdzujú, že Spojené kráľovstvo nedokáže držať krok s vyspelými trhovými ekonomikami a rastie približne o polovicu pomalšie ako USA a eurozóna,“ povedal agentúre AP hlavný ekonóm banky ING James Knightley. Dodal, že zatiaľ čo britská centrálna banka naznačuje možné májové zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby, on k nemu zostáva predovšetkým kvôli neistote okolo takzvaného brexitu dlhodobo skeptický.