Ťažba bitcoinov na Islande spotrebuje viac energie než domácnosti

Na prevádzku počítačov, ktoré vytvárajú bitcoiny a ďalšie virtuálnej meny, je potrebné obrovské množstvo elektriny a na ostrove s množstvom obnoviteľných zdrojov energie si vytvorili svoju základňu mnohé firmy zamerané na virtuálne meny, píše agentúra AP.

Relatívne náhly rast nového odvetvia už prinútil aj zákonodarcu Smáriho McCarthyho z islandskej pirátskej strany navrhnúť zdanenie zisku bitcoinových ťažiarov. Iniciatívu zrejme privítajú Islanďania, ktorí sú voči špekulatívnym finančným aktivitám skeptickí po katastrofálne bankovej kríze v roku 2008.

Spotreba energie rastie kvôli zvyšujúcim sa nákladom na produkciu a zhromažďovanie virtuálnych mien. Ťažba je vlastne vypúšťanie jednotlivých mincí virtuálnych mien do obehu. Ťažbu vykonávajú počítače, ktoré musia vyriešiť zložité matematické výpočty kvôli overeniu meny a jej zaradeniu do obehu. Odmenou za to ťažiari získajú určité množstvo mincí. V prípade bitcoinu sa má vyrobiť 21 miliónov mincí, zostáva ich vytvoriť ešte 4,2 milióna. Keď vstupuje do obehu stále viac mincí, k ich vytvoreniu sú potrebné stále výkonnejšie počítače, aby udržali krok s výpočtami, a to znamená viac energie.

Jedným z hlavných medzinárodných centier pre ťažbu bitcoinu sa v posledných mesiacoch stalo pokojné pobrežné mesto Keflavík v opustenej južnej časti ostrova. Ťažiarov láka hlavne miestne chladné počasie, ktoré je možné využiť pre chladenie počítačových serverov, a priaznivé ceny elektriny vďaka výrobe elektriny z geotermálnych a vodných elektrární.

Manažér elektrárenskej firmy Hitaveita Sudurnesja Johann Snorri Sigurbergsson uvádza, že ťažba virtuálnych mien zdvojnásobí tento rok svoju spotrebu. Dátové centrá na ťažbu bitcoinu budú podľa neho potrebovať zhruba 840 gigawatthodín elektriny, zatiaľ čo domácnosti zhruba 700 gigawatthodín. Island má okolo 340 000 obyvateľov.

Island býval medzinárodným centrom financií, všetko sa však skončilo obrovským bankovým krachom a krajina sa stala v roku 2008 jedným zo symbolov globálnej finančnej krízy. Politické nepokoje po finančnom krachu vyniesli do islandského parlamentu pirátsku stranu.

McCarthy spochybňuje hodnotu ťažby bitcoinu pre islandskú spoločnosť. „Vydáme desiatky, možno stovky megawattov na produkciu niečoho, čo nemá žiadnu hmatateľnú existenciu a reálne využitie pre ľudí mimo oblasti finančných špekulácií. To nemôže byť dobré,“ povedal AP.