Bratislavskému letisku sa darí, január bol druhý najlepší v histórii

V januári tohto roka vybavilo Letisko M. R. Štefánika v Bratislave 116 882 cestujúcich. Je to druhý najvyšší januárový výsledok letiska v jeho 67-ročnej histórii a najlepší výsledok za posledných 10 rokov. Informovala o tom hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Počet cestujúcich spolu na prílete a odlete vzrástol v prvom mesiaci roka medziročne o 18 %. „O nárast sa pričinili nové linky spoločnosti Wizz Air do Sofie a Varšavy, viac frekvencií letov do Kyjeva a Londýna-Stanstedu či nová linka Ryanairu do talianskej Bologne,“ priblížil generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Jozef Pojedinec.

V prvom mesiaci roka rástli aj ďalšie prevádzkové ukazovatele letiska. V januári sa uskutočnilo 1665 letov, čo je medziročný nárast príletov a odletov o 17 %. Množstvo odbaveného leteckého nákladu vzrástlo o 11 % na celkovo 2025 ton vybaveného carga.