Zmena zákona má pri potravinách potlačiť skryté poplatky

Obchodné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi potravín budú férovejšie a vyváženejšie. Tvrdí to Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktoré pripravilo návrh nového zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Účinný by mal byť od 1. júla. Do medzirezortného pripomienkového konania zákon vstupuje dnešným dňom.