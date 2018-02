Dostane horná Nitra po útlme baní diaľnicu?

Región hornej Nitry čaká na výstavbu rýchlostných ciest R2 a R8. Štvorprúdovky môžu do oblasti priviesť investorov, ktorí nahradia zanikajúce baníctvo. Problémom je, že najpripravenejšie úseky sú od hornej Nitry ďalej, a to hneď na začiatku rýchlostnej cesty R2 pri Trenčíne.

"Najlepšie je dnes pripravený úsek R2 križovatka D1 – Trenčianska Turná, kde už máme vydané územné rozhodnutie a spracováva sa dokumentácia pre stavebné povolenie. Takisto je vydané právoplatné územné rozhodnutie aj na nadväzujúce úseky: Trenčianska Turá – Mníchova Lehota; Mníchova Lehota – Ruskovce.

Tieto úseky sa plánujú realizovať v plnom profile, predpokladané očakávané intenzity dopravy na týchto úsekoch po ich spustení do prevádzky predstavujú takmer 20-tisíc vozidiel za 24 hodín,“ informuje ministerstvo dopravy.

Ďalšie úseky od Pravotíc majú vzniknúť v polovičnom profile. Obchvaty Partizánskeho, Prievidze a Handlovej tak vzniknú v dvojpruhovom obojsmernom usporiadaní. Na týchto úsekoch štát predpokladá intenzitu premávky od 8-tisíc do 12-tisíc automobilov denne.

"Na úseky R2 Pravotice – Dolné Vestenice; Dolné Vestenice – Nováky je vydané územné rozhodnutie, na časť cesty Nováky – Žiar nad Hronom je dodaná štúdia realizovateľnosti,“ uvádza komunikačný odbor rezortu dopravy.

Chýbajú peniaze

Výstavba jednotlivých úsekov je však závislá od samotného financovania. Aktuálne ministerstvo dopravy už nemá voľné európske peniaze na výstavbu diaľnic. Jedným z riešení by bol presun finančných prostriedkov z iných oblastí, ktoré štát nevyčerpá.

Do úvahy prichádza aj výstavba zo štátneho rozpočtu. Rýchlostná cesta R2 medzi Trenčínom a Žiarom nad Hronom spolu s rýchlostnou cestou R8 z Nitry do Bánoviec nad Bebravou sa však medzi prioritami aktuálnej vlády nenachádzajú. Podobných chýbajúcich úsekov je po Slovensku viacero a kabinet nateraz uprednostnil znižovanie deficitu a štátneho dlhu.

Obchvat je pre Prievidzu a okolie pálčivým problémom a v utorok primátorka mesta Katarína Macháčková zaniesla na Úrad vlády SR petíciu s 8¤100 podpismi, ktorou žiadajú Prievidžania a ľudia zo širokého okolia, aby sa obchvat začal budovať čo najskôr. V minulom roku Inštitút finančnej politiky pri MF SR analyzoval dopravu v jednotlivých mestách, pričom ich zoradil podľa potreby vybudovania obchvatu. Prievidza skončila na 7. mieste, hneď za Kysuckým Novým Mestom.

Obyvatelia Kysúc tiež spísali petíciu za dostavbu diaľnice D3, ktorá vytvorí obchvat Kysuckého Nového Mesta. Rovnakým spôsobom sa snažili urýchliť výstavbu severného obchvatu aj obyvatelia Prešova. Štát koncom minulého roka vypísal tender na prvú etapu severného obchvatu Prešova.

Obchvat Prievidza má prísť na rad na budúci rok

Ministerstvo dopravy však pre denník Pravda potvrdilo, že výstavba obchvatu Prievidze by sa mohla začať už na budúci rok. Obchvat pomôže nielen zlepšeniu dopravy v meste, ale bude významnou stavbou aj v súvislosti s útlmom baníctva na hornej Nitre. Do mesta totiž môže prilákať nových investorov.

„Ak by sa zrealizovala realokácia peňazí z iných operačných projektov do eurofondov určených na dopravu, je ministerstvo pripravené tieto peniaze využiť aj na výstavbu prievidzského obchvatu. Obstarávanie na štúdiu realizovateľnosti I/61 Žilina – Topoľčany je ukončené, pred podpisom zmluvy. Aktuálne sa zákazka na túto štúdiu nachádza na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie. Na základe výsledkov tejto štúdie bude možné potvrdiť opodstatnenosť výstavby obchvatu, ktorý by sa mohol reálne začať stavať už v budúcom roku,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Na štvorprúdovku aspoň 20-tisíc áut denne

Podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 priamo cez Prievidzu po ceste prvej triedy I/64 denne prejde viac ako 18-tisíc automobilov. Prvá etapa pripravovaného obchvatu má riešiť napojenie priemyselného parku na cestu prvej triedy do Novák. Tento úsek má stáť zhruba dvadsať miliónov eur. Je tu však je ešte jeden problém, a to súdny spor medzi mestom Bojnice a odborom výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Trenčíne, ktorý Bojnice napokon prehrali.

Bojnická samospráva totiž nesúhlasí s navrhovaným riešením pri obchvate v podobe vybudovania kruhového objazdu pri šľachtiteľskej stanici, a tiež nesúhlasí s trasovaním obchvatu cez Opatovskú cestu. Podľa vedenia mesta Bojnice viaceré jej časti nie sú prispôsobené na to, aby tadiaľto jazdila kamiónová doprava.

Výstavba rýchlostnej cesty R8, ktorá spojí Nitru s Bánovcami nad Bebravou, je zatiaľ v nedohľadne. Štát čaká na štúdiu realizovateľnosti, ktorá nájde a odporučí najvhodnejšiu kategóriu cesty. "Pri alternatívnej rýchlostnej ceste sa bude primárne posudzovať rýchlostná cesta v polovičnom profile. Až v prípade výhľadových kapacít približne 20-tisíc vozidiel za 24 hodín bude posúdená rýchlostná cesta v plnom profile,“ tvrdí rezort dopravy.