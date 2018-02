Koalícia čoskoro predstaví ďalší sociálny balíček, avizoval Fico

Vládna koalícia v najbližších mesiacoch predstaví druhý sociálny balíček. Po tom, ako parlament schválil vyššie príplatky pre zamestnancov pri práci v noci, cez sviatok, či počas víkendu a oslobodenie časti trinástych a štrnástych platov od daní a odvodov, to na tlačovej besede uviedol premiér Robert Fico.

„Druhý sociálny balík bude s účinnosťou od 1. januára 2019 a bude tam množstvo zaujímavých vecí,“ povedal. Tieto opatrenia budú podľa neho postavené na filozofii, že ak sa darí štátu, musí sa dariť aj ľuďom. Predseda strany Smer-SD chce presvedčiť svojich koaličných partnerov, aby pri zachovaní konsolidácie verejných financií našli „veľký balík peňazí, ktorý v roku 2019 pôjde ľuďom“.

Vláda však v sociálnom balíčku podľa Fica nezabudne ani na podnikateľov, živnostníkov, či malých a stredných podnikateľov. „Aj tam bude smerovať niekoľko zaujímavých opatrení,“ povedal.

Premiér podľa vlastných slov dúfa, že počas jedného mesiaca vládna koalícia predstaví „prvú kontúru tohto balka, pretože návrhy máme, len ich teraz zrátavame“. Vláda podľa neho pri tvorbe druhého sociálneho balíčka musí ešte počkať na aprílové prognózy vývoja slovenskej ekonomiky do konca tohto roka a v roku 2019. „Bude platiť to, čo teraz, že v sociálnom balíku sa budú politické strany niekde vidieť,“ tvrdí Fico. Odmietol však špekulovať o tom, čo sa do sociálneho balíčka dostane.

Tieto opatrenia by pritom podľa premiéra mali priniesť nielen osoh ľuďom, ale mali by pomôcť aj slovenskej ekonomike. „Uvažujeme spolu so Slovenskou národnou stranou, aj Mostom-Híd, čo urobiť pre cestovný ruch,“ povedal.

Parlament v stredu schválil novelu Zákonníka práce od poslancov za Smer-SD, ktorou sa od mája tohto roka zvýšia príplatky za prácu v noci a cez sviatok, či zavedú príplatky za prácu v sobotu a nedeľu. Za novelu Zákonníka práce hlasovalo 119 poslancov, proti bolo 18 poslancov a štyria poslanci sa hlasovania zdržali. Súčasťou schválenej novely Zákonníka práce bolo aj postupné oslobodenie trinástych a štrnástych platov do sumy 500 eur od daní a odvodov pod podmienkou, že tieto platy budú v sume najmenej priemerného zárobku zamestnanca. Toto opatrenie presadila Slovenská národná strana. Ešte v novembri minulého roka parlament schválil návrh strany Most-Híd, aby príjmy dôchodcov z dohôd do sumy 200 eur boli od júla tohto roka oslobodené od odvodov.