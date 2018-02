Eurostar spojí Londýn s Amsterdamom za tri hodiny a 41 minút

Pasažieri cestujúci z Amsterdamu do Londýna budú musieť prestupovať v Bruseli kvôli pasovým kontrolám. Spoločnosť Eurostar ubezpečuje, že spojenie cez Brusel je len dočasné opatrenie, než sa britská a holandská vláda dohodnú na pasových kontrolách pri odchode z Holandska. To by malo byť do konca roka 2019.

Firma ponúkne dva denné spoje o 08:31 a o 17:31. Cena jednosmerného lístka sa bude začínať na 35 librách. Nová služba okrem iného skráti aj cestu medzi Londýnom a Bruselom, a to o 17 minút na jednu hodinu a 48 minút.

Medzi Londýnom a Amsterdamom sa letecky každoročne prepraví viac ako štyri milióny pasažierov. Potenciálny trh je tak rovnako veľký ako v čase, keď sa v roku 1994 otvorilo železničné spojenie medzi Londýnom a Parížom. Tento trh sa odvtedy viac ako zdvojnásobil, uviedla BBC.