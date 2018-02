SaS: Sociálna poisťovňa klame a okráda, vláda podviedla občanov

Konečná podoba 13. a 14. platu, ktorú v stredu (14.2.) schválil parlament s pomocou poslancov vládnej koalície, je totálna fraška. Presvedčená je o tom podpredsedníčka strany SaS Jana Kiššová.

„Pravidlá, za akých ho môžu zamestnávatelia vyplatiť, sú nepochopiteľné. Je totiž absolútne nezmyselná podmienka, že 13. a 14. plat musí dosiahnuť výšku priemerného zárobku zamestnanca, aby bol daňovo a odvodovo zvýhodnený do výšky 500 eur,“ uviedla v stanovisku pre médiá Kiššová.

Toto opatrenie je podľa liberálov ušité na mieru spoločníkom alebo konateľom obchodných spoločností, ktorí zároveň poberajú minimálnu mzdu. Nie však pre bežných zamestnancov v národnom hospodárstve.

Rovnako je podľa strany nezmyselná podmienka, že štátom navrhnutý 13. a 14. plat môžu dostať len zamestnanci, ktorí pre podnik bez prestávky pracujú viac ako 24 mesiacov, respektíve 48 mesiacov.

„Tieto podmienky hovoria len o jednom. Vláda Roberta Fica v skutočnosti o výplatu 13. a 14. platov nemá záujem a celé je to len populistická hra. Len čo sa má na benefitoch pre zamestnancov podieľať aj štát formou politicky neadresných daňových a odvodových úľav, záujem vlády na takejto sociálnej politike klesá. SNS občanov podviedla a zvyšné koaličné strany Smer-SD a Most-Híd jej pritom účinne asistovali,“ dodala Kiššová.

SaS: Sociálna poisťovňa okráda občanov

Sociálna poisťovňa (SP) naďalej klame a okráda invalidných dôchodcov. Tvrdí to opozičná strana SaS, ktorá už minulý týždeň upozornila na to, že niektorým ľuďom vyplácala nižšie invalidné dôchodky, než na aký mali nárok. Počet prípadov takýchto ľudí pritom po zverejnení týchto informácií pribúda.

Podpredsedníčka parlamentu a poslankyňa SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová si na základe infozákona vyžiadala od SP údaje, koľkým ľuďom boli invalidné dôchodky prepočítané tak, ako to poisťovni prikazoval zákon. „Odmietli mi číslo zverejniť. Povedali, že takýmto číslom nedisponujú. Je veľmi zaujímavé, že na druhý deň po našej tlačovej besede, hovorca SP hovoril, že poisťovňa prepočítala 80.000 invalidných dôchodcov, čím si splnila svoju zákonnú povinnosť. Ja tvrdím, že SP klame a naďalej okráda invalidných dôchodcov,“ vyhlásila na štvrtkovej tlačovej konferencii Ďuriš Nicholsonová.

Dôkazom majú byť údaje o počte takýchto ľudí. „V roku 2003 podľa výročnej správy SP bolo 224.000 invalidných dôchodcov a 69.000 čiastočných invalidných dôchodcov, dostaneme sa tak na číslo 293.000 invalidných dôchodcov. Ak SP dnes tvrdí, že prepočítala 80.000 dôchodcov, tak čo sa stalo s tým zvyškom? To je 213.000 ľudí,“ upozornila Ďuriš Nicholsonová s tým, že pritom SP jej tvrdila, že týmto údajom nedisponuje.

„Dvanásť rokov po tom, ako to mala SP urobiť, zisťujeme, že to tak ani náhodou nie je,“ tvrdí Ďuriš Nicholsonová. Podľa jej slov lehota na prepočítanie dôchodkov všetkých invalidných dôchodcov bola do 30. septembra 2009. „Dvanásť rokov po tom, ako SP mala konať, sa nám hromadia prípady ľudí, ktorí ale neboli prepočítaní. Invalidný dôchodca zo Spišskej Novej Vsi požiadal o prepočítanie a priznali mu o 191 eur viac, ako dovtedy dostával,“ upozornila Ďuriš Nicholsonová.

V ďalšom prípade sa zvýšil tento dôchodok o 275 eur mesačne, v ďalšom o 200 eur mesačne, v inom stúpol o 97 eur mesačne. „Tento štát má v zákone napísané, že im mal od roku 2006 priznať viac peňazí, ak by im to bol prepočítal, ale neurobil tak,“ tvrdí Ďuriš Nicholsonová.

SP po zverejnení týchto informácií stranou SaS uviedla, že postupovala podľa zákona a vyjadrenia poslancov označila za klamstvo a zavádzanie. „SP ubezpečuje všetkých poberateľov invalidných dôchodkov, že ich výpočet bol urobený správne a zodpovedá posúdeniu ich zdravotného stavu, resp. miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a obdobiam ich dôchodkového poistenia,“ vyhlásil hovorca SP Peter Višváder. SP avizovala, že na poslancov SaS podá trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy.

"SP odporúčam, aby prestala podávať trestné oznámenia na poslancov, aby sa prestala vyhrážať, že na nás podá trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, aby prestala vedome okrádať invalidných dôchodcov. Odporúčam jej, aby začala žiadosti riešiť v správnom konaní a držala sa

Jej stranícky kolega Alojz Baránik je presvedčený, že ľudia majú šancu v prípade nečinnosti SP obrátiť sa na súd. Podľa neho možno za daných okolností dôchodcov tvrdiť, že došlo k vedomému obohateniu na strane SP a existovala by tak až 10-ročná premlčacia doba. „Preto vyzývame všetkých tých, ktorým napriek tomu, že si podajú žiadosť o prepočítanie a nedostanú slušnú odpoveď a k prepočítaniu nedôjde, nech sa obrátia na právneho zástupcu a na súde žiadajú, aby došlo k náprave,“ doplnil Baránik.