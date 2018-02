USA zablokovali predaj chicagskej burzy do čínskych rúk

Komisia uviedla, že nedostatok informácií o kupujúcich predstavuje hrozbu pre riadnu kontrolu tejto burzy po dokončení transakcie.

Navrhovaná transakcia bola už koncom roku 2016 schválená Výborom pre zahraničné investície v Spojených štátoch. Stala sa však terčom kritiky zo strany amerických politikov, vrátane súčasného prezidenta Donalda Trumpa. Ten počas svojej predvolebnej kampane plánovanú transakciu označil za príklad odlivu pracovných miest a bohatstva zo Spojených štátov.

„Bol to dlhý boj a ja som vďačný, že teraz máme prezidenta, ktorý chápe ohrozenie národnej bezpečnosti v prípade, že bude firme spojenej s čínskou vládou umožnené vlastniť Chicago Stock Exchange,“ uviedol republikánsky kongresman Robert Pittenger.

Na čele konzorcia, ktoré vo februári 2016 prišlo s plánom na prevzatie CHX v hodnote 25 miliónov dolárov, je čínska súkromná investičná spoločnosť Chongqing Casin Enterprise Group. Tá akékoľvek spojenie s čínskou vládou popiera, napísala agentúra Reuters.

CHX je teraz vo svojom odbore iba okrajovým hráčom. Spracováva len zhruba pol percenta obchodov s akciami v Spojených štátoch. Firma upozorňovala, že by vďaka plánovanej transakcii získala „životne dôležitý kapitál“, ktorý by použila na podporu mnohých aktivít, z ktorých by profitovalo mesto Chicago, americká ekonomika aj celý burzový systém.