Ďalší sociálny balíček? Vyššie platy v štátnej správe i nižšia DPH na plienky

Prudké zvýšenie minimálnej mzdy, zvýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej správe v rokoch 2019 a 2020, pomoc dôchodcom a zníženie DPH na plienky, sunar či detskú výživu. Tieto návrhy by chcel do druhého vládneho sociálneho balíčka presadiť premiér Robert Fico (Smer-SD). Oznámil to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.