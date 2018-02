Britské domácnosti sú pesimistickejšie

Britské domácnosti vo februári pesimistickejšie hodnotia vývoj osobných financií. Väčšina z nich očakáva, že náklady na pôžičky sa opäť zvýšia v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov po tom, ako centrálna Bank of England (BoE) vlani v novembri zvýšila úrokové sadzby. Vyplýva to z údajov spoločnosti IHS Markit.

Podľa najnovšieho prieskumu sa tzv. index financií domácností, ktorý je mesačným ukazovateľom finančného blahobytu obyvateľov, vo februári znížil na sedemmesačné minimum 42,2 bodu zo 42,9 v januári.

Prieskum sa konal od 8. do 13. februára, teda v čase, keď BoE oznámila, že pravdepodobne zvýši úrokové sadzby skôr a viac, ako pôvodne predpokladala. Prieskum tak ukázal, že 60 % domácností očakáva nárast úrokov v priebehu šiestich mesiacov v porovnaní so 45 % respondentov v januári.

Expanzia britského hospodárstva sa vlani spomalila. Dôvodom bolo zvýšenie inflácie po oslabení libry v reakcii na výsledok referenda o brexite v júni 2016. To zredukovalo kúpnu silu spotrebiteľov. BoE očakáva, že v roku 2018 sa inflácia zmierni, pretože vplyv poklesu libry bol najvýraznejší v období po referende a po roku vyprchal. A zároveň vlaňajší slabý rast miezd začína brzdiť infláciu.

Výsledok prieskumu však ukazuje, že domácnosti nie sú optimistické. „Najnovší prieskum poukazuje na to, že domácnosti v Spojenom kráľovstve zaregistrovali v tomto roku ďalšiu eróziu finančného blahobytu, pričom hlavným faktorom je vysoká inflácia, ktorá vytvára tlak na rozpočet spotrebiteľov,“ uviedol Tim Moore z IHS Markit.

Britské domácnosti zaznamenali v januári iba slabý nárast príjmov zo zamestnania, čo môže vyvolať obavy v BoE, ktorá predpovedala zrýchlenie rastu miezd v roku 2018. Oficiálne štatistiky o vývoji miezd v posledných troch mesiacoch minulého roka budú uverejnené v stredu 21. februára.

Ale separátny prieskum Chartered Institute of Personnel and Development ukázal, že veľkí zamestnávatelia na britských ostrovoch očakávajú tempo rastu miezd menšie ako inflácie aj v roku 2018.

Inštitút predpovedá, že tzv. základná mzda sa za 12 mesiacov do decembra 2018 zvýši v priemere o 2 %, rovnako ako vlani. To je v rozpore s prieskumom BoE medzi veľkými súkromnými zamestnávateľmi, ktorý naznačil, že mzdy by mohli tento rok vzrásť v priemere o 3,1 %, najstrmšie za desať rokov.

IHS Markit taktiež zaznamenal prudký pokles „apetítu“ domácností po veľkých nákupoch. To naznačili minulý týždeň aj štatistiky z maloobchodu. Tie ukázali, že objem predaja sa v januári sotva zvýšil, čo bol pre zmenu najslabší výsledok od apríla minulého roka.