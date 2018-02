Ak Nemcom prejde diaľničné mýto, podobne ho zmenia aj Rakúšania

„Ak sa nemecký mýtny systém nezmení, aj u nás príde k veľkým zmenám,“ povedal v pondelok Hofer na tlačovej konferencii v Innsbrucku. Aj Rakúsko by potom zaviedlo systém, ktorý by ušetril peniaze rakúskym vodičom, pričom zahraniční vodiči by museli platiť viac. Podľa Hofera ide o to vyslať signál, ak by prišlo k takémuto „nerovnakému zaobchádzaniu v európskej legislatíve“.

Rakúsko vlani v októbri podalo žalobu proti plánovanému zavedeniu mýta pre osobné automobily v Nemecku. Hlavným dôvodom je jeho diskriminačný charakter. Nemci totiž vďaka zníženiu dane z motorových vozidiel fakticky nebudú platiť mýto, platiť budú len zahraniční vodiči. Kedy o žalobe rozhodne Súdny dvor Európskej únie, nie je jasné.

Diaľničné poplatky pre osobné autá schválil nemecký parlament vlani v marci, vyberať by sa mali začať v roku 2019.