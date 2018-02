Exšéf WTO: Svetová obchodná organizácia sa musí pripraviť na život bez USA

Spojené štáty uvrhli WTO do krízy, keď zablokovali vymenovanie nových sudcov, a podkopávajú tým systém riešenia sporov. Odmietli tiež rokovať o tom, čo by ich presvedčilo zrušiť svoje veto v prípade vymenovania sudcov, a zatiaľ to nevyzerá, že by sa našlo riešenie pred odchodom ďalšieho sudcu v septembri, uviedla agentúra Reuters.

„Ak veľká mocnosť nechce hrať podľa pravidiel medzinárodne disciplinovaného obchodu, budú musieť ostatní reagovať,“ vyhlásil na akcii usporiadanej OSN a Konferenciou OSN o obchode a rozvoji (UNCTAD) Lamy. Navrhol tiež členom WTO vytvorenie dvoch plánov. Podľa plánu A by sa členovia WTO mali spýtať na problém a ponúknuť riešenie. Plán B by mal zabezpečiť, že systém môže fungovať aj bez USA, čo by potom mohlo pomôcť podporiť lepšie fungovanie plánu A.

Podľa Lamyho taktika USA zrejme povedie k jednému z troch výsledkov. Najmiernejším by bola reforma judikatúry WTO, ktorá by upokojila obavy Washingtonu. Stredná cestou je návrat k obdobiu pred WTO, keď bola slabšia obchodná disciplína a menšie vymáhanie pravidiel. Tretím možným scenárom, ktorý Lamy nazýva „osamelý kovboj“, je to, že buď USA odídu alebo zostávajúce štáty vytvoria WTO bez USA.

Lamy tiež vyjadril pochopenie pre niektoré sťažnosti USA na Čínu. Americký prezident Donald Trump a jeho poradcovia však podľa neho majú „stredoveký“ pohľad na obchod, čo je v rozpore s modernou realitou.