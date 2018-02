Južná R2 sa rozbieha, problémom je Zvolen

Štát síce za posledné roky vybudoval štvorprúdovku od konca Zvolena okolo Detvy po Kriváň, tento rok sa idú hľadať stavitelia úsekov od Kriváňa takmer po Lučenec a posun nastal aj pri očakávanom tuneli Soroška pri Rožňave, problémom však je chýbajúca pomyselná vstupná brána na južnú R2 pri Zvolene. Tam sa vytvoril dopravný lievik a situácia sa len zhoršuje. Nie je jasné, kedy príde na rad obchvat Zvolena cez R2.

Úsek rýchlostnej cesty sa mal realizovať ešte z eurofondov z minulého operačného programu. Výstavbu R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ však zastavil odmietavý postoj mesta Sliač a Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý patrí pod rezort zdravotníctva, k severnému trasovaniu štvorprúdovky.

"Štúdia realizovateľnosti stavby úseku R2 Zvolen, západ – Zvolen, východ bola vypracovaná a dodaná v máji 2017. Ako najvýhodnejší z posudzovaných variantov bol vyhodnotený variant severný s najnižšími celkovými investičnými nákladmi, po ňom variant mestský za predpokladu eliminácie negatívnych vplyvov na životné prostredie a obyvateľstvo,“ informuje hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.

Obchvat môže predsa míňať Sliač

Podľa slov Michalovej z NDS po posúdení výsledkov štúdie realizovateľnosti odporučilo ministerstvo dopravy pokračovať v príprave severného variantu, ktorý má prechádzať medzi mestami Sliač a Zvolen. „Vo vyššom stupni projektovej dokumentácie je možné modifikovať trasu po prerokovaní s mestom Sliač,“ dodáva Michalová. V prvom štvrťroku tohto roka diaľničiari očakávajú vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa dokumentácie pre územné rozhodnutie.

V minulom týždni rezort dopravy spustil tender na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce. Štát očakáva, že úsek s dĺžkou 13,5 kilometra by mohol ísť do výstavby ešte v tomto roku. Predpokladaná cena zákazky dosahuje 161,8 milióna eur. Podľa predpokladov z minulosti má daný úsek v roku 2040 denne využívať 11-tisíc automobilov. Na predchádzajúci úsek R2 Kriváň – Mýtna s dĺžkou 9,15 kilometra chce štát vypísať súťaž o niekoľko mesiacov. Oba úseky chce štát postaviť z vlastných zdrojov.

Príprava potrvá ešte niekoľko rokov

Po dostavbe oboch úsekov tak bude plynulému diaľničnému spojeniu Lučenca s Bratislavou brániť len obchvat Zvolena. Štát plánuje v tomto roku spustiť aj tender na zhotoviteľa úseku R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška v polovičnom profile. Po výstavbe takmer 23 kilometrov južnej rýchlostnej cesty R2 spolu s ďalšími 14,10 kilometra v polovičnom profile sa zvýši atraktivita južnej trasy medzi Bratislavou a Košicami.

V takom prípade sa môže zvýšiť počet tranzitujúcich áut priamo cez mesto Zvolen. V súčasnosti nie je možné mesto obísť a príprava obchvatu potrvá ešte niekoľko rokov. V čase dostavby spomínaných úsekov rýchlostnej cesty R2 už majú byť v prevádzke južný obchvat Žiliny na diaľnici D1 spolu s obchvatom Ružomberka, ktorého výstavba má byť ukončená v roku 2021, ktoré stiahnu časť áut na severnú trasu.

Rýchlostná cesta je naplánovaná tak, že má zatáčať v križovatke Zvolen, Rákoš neďaleko Kováčovej smerom na východ, južne od mesta Sliač. Zo severnej strany obíde Borovú horu a južne minie hranicu ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sliači. Zvolen by tak rýchlostná cesta obišla zo severnej strany a napojila by sa na už existujúci úsek R2 neďaleko Zvolenskej Slatiny.

Priamo cez Zvolen po ceste prvej triedy I/16 podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 každý deň prechádza 29¤988 automobilov. Dopravnú situáciu v meste zhoršuje aj napájanie vozidiel na spomínanú cestu prvej triedy z južného smeru od Krupiny, ktoré do mesta prichádzajú po ceste prvej triedy I/66.

Nadjazd cez mesto? Tunely sú už mimo hry

Druhým posudzovaným variantom bola estakáda cez mesto, ktorá by takmer v celej dĺžke kopírovala cestu prvej triedy I/16. V takom prípade by rýchlostná cesta R2 prichádzala do Zvolena zo západnej strany. Z rýchlostnej cesty R1 by sa oddelila v križovatke Budča, do ktorej sa má v budúcnosti napojiť aj rýchlostná cesta R3 smerujúca od maďarských hraníc. Obchvat Zvolena by následne využil časť existujúcej štvorprúdovky, ktorá z Budče vedie do mesta. V takom prípade by rýchlostná cesta prechádzala cez Zvolen vo forme nadjazdu na pilieroch, podobne ako diaľnica D1 cez Považskú Bystricu. Tam obyvatelia protestovali a žiadali, aby diaľnica mesto obišla cez tunel. Aj z finančných dôvodov sa však zvolil pilierový variant cez mesto.

V roku 2016 po odmietnutí severného variantu obchvatu Zvolena dali diaľničiari vypracovať spoločnosti Dopravoprojekt nové návrhy riešenia. Výsledkom boli okrem severného a mestského variantu aj dve južné trasovania. Išlo o tunelové varianty, ktoré však v súčasnosti už nie sú v hre.

Kratší z nich mal viesť v podobnom koridore ako mestský variant, pričom by sa následne odchýlil do tunela popod Pustý hrad a následne do tunela Sekier. Tento variant by však prechádzal popod zastavané územie. Dlhší južný variant mal taktiež využiť už existujúcu štvorprúdovku v smere od Budče do Zvolena. Rýchlostná cesta tak mala využiť trojicu tunelov (Pustý hrad, Bukovinka, Zálužná) a obísť vodnú nádrž Môťová z južnej strany.