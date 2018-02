EÚ pohrozila Američanom clami na bourbon či motocykle

„Sme pripravení podniknúť rýchle a zodpovedajúce kroky, ak náš export nepriaznivo zasiahnu obmedzenia obchodu zo strany USA,“ uviedol v utorok hovorca šéfa Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera. Neposkytol ale žiadne informácie o konkrétnej podobe týchto krokov.

Brusel ale podľa informácií DPA už od minulého leta pracuje na zozname amerických produktov, na ktoré by sa mohli v reakcii na obchodné reštrikcie zo strany Spojených štátov vzťahovať dodatočné clá. Okrem Burbonu a motocyklov sú na tomto zozname podľa DPA tiež napríklad zemiaky a paradajky či rum a pomarančová šťava.

Podľa denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung sú na zozname produkty, ktoré sú dôležité pre volebné obvody podporovateľov amerického prezidenta Donalda Trumpa. Spoločnosť Harley-Davidson napríklad sídli v štáte Wisconsin, z ktorého pochádza republikánsky predseda americkej Snemovne reprezentantov Paul Ryan. Burbon sa vyrába hlavne v Tennessee a v Kentucky, čo je domovský štát šéfa republikánskej väčšiny v Senáte Mitcha McConnella.

Americké ministerstvo obchodu minulý týždeň navrhlo Trumpovi niekoľko možností, ako obmedziť dovoz výrobkov oceliarskeho a hliníkárenského priemyslu. Varianty siahajú od globálnych sadzieb na všetky výrobky zo všetkých krajín až po kvóty, ktoré by vychádzali z predchádzajúcich dodávok do USA.

Očakáva sa, že Trump o možnom obmedzení dovozu ocele do Spojených štátov rozhodne do 11. apríla. „Dali sme americkej vláde na najvyššej úrovni jasne najavo, že by nás opatrenia týkajúce sa priemyslu EÚ hlboko znepokojili,“ uviedol Junckerov hovorca.