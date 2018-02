Taliani chcú zabrániť sťahovaniu 500 pracovných miest na Slovensko

Talianska ľavicová vláda sa dva týždne pred voľbami pustila do boja za záchranu päťsto pracovných miest, ktoré chce firma Embraco v rámci svojej továrne na kompresory do chladničiek premiestniť na Slovensko.

Minister priemyslu sa v snahe odvrátiť sťahovanie výroby vydal do Bruselu presvedčiť eurokomisárku pre konkurencieschop­nosť, že Slovensko poskytuje firme nepovolenú štátnu pomoc, čo je podľa neho dôvod presun zakázať. Podľa slovenského ministerstva hospodárstva v súčasnosti Embraco nedostáva žiadnu pomoc.

Brazílska firma sa rovnako ako iné spoločnosti rozhodla ukončiť výrobu v Taliansku a presunúť ju na východ Európy, keďže na Slovensku má vďaka nižším platom aj odvodom na daniach menšie náklady.

Oznámenie firmy, ktorú vlastní americký výrobca elektrospotrebičov Whirlpool, sa výrazne premietlo do talianskej predvolebnej kampane. Vládne proeurópska stredoľavá Demokratická strana sa ocitla pod tlakom najmä euroskeptické Ligy, ktorá je súčasťou favorizovanej koalície vedenej stranou Forza Italia expremiéra Silvia Berlusconiho.

Predseda Ligy Matteo Salvini odchod firmy Embraco podľa agentúry ANSA označil za neschopnosť vlády vyjednať spravodlivé podmienky pre svoju krajinu v rámci EÚ a prisľúbil ráznu zmenu pravidiel v prípade volebného úspechu.

Minister Carlo Calende reagoval snahou presun výroby znemožniť. „Jedna vec je konkurovať Francúzsku či Nemecku alebo Španielsku … Druhá vec je súperiť s tými, ktorí majú oveľa nižšiu úroveň nákladov,“ povedal podľa agentúry Reuters Calende, podľa ktorého je presun firmy porušením pravidiel, ktoré zakazujú štátnu pomoc firmám v prípadoch konkurencie medzi členskými štátmi.

Minister po rokovaní s eurokomisárkou Margrethe Vestagerovou vyhlásil, že zástupkyňa komisie chce byť v prípade firmy Embraco „nekompromisná“.

Taliansky predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani označil situáciu za neprijateľnú a povedal, že EÚ musí kvôli podobným prípadom siahnuť k „hlbokým a rýchlym“ zmenám. Tajaniho označil Berlusconi za možného budúceho talianskeho premiéra, pretože sa v prípade úspechu svojej koalície kvôli súdnemu zákazu sám o funkciu uchádzať nemôže.

Na presun výroby nejde žiadna pomoc

Ministerstvo hospodárstva nemá oficiálnu informáciu o presune výroby firmy Embraco z Talianska na Slovensko. Uviedol to pred stredajším rokovaním vládneho kabinetu šéf MH SR Peter Žiga (Smer-SD) v reakcii na mediálne informácie.

„Oficiálne nemám informáciu, že by Embraco ohlásilo tento presun, pretože je to normálny podnikateľský subjekt, ktorý pôsobí na Slovensku už veľmi dlho, v Spišskej Novej Vsi, a je významným dodávateľov kompresorov. Ide o klasický konkurenčný boj, ktorý prebieha medzi krajinami EÚ a je o podnikateľskom prostredí,“ spresnil.

Spoločnosti Embraco od SR podľa jeho slov nešla žiadna regionálna pomoc. „Áno, v minulosti dostala nejakú pomoc, ale to bolo dávno predtým, ako sa rozhodovala o tom, či presunie, alebo nepresunie výrobu. Nemám však pocit, že už padlo rozhodnutie o tom, že výrobu do SR presunie. Vnímam to ako predvolebný boj v Taliansku, kde je krátko pred parlamentnými voľbami,“ dodal. Všetky investičné stimuly z minulosti pre Embraco Žiga podľa svojich slov vie obhájiť.