Bytov na prenájom pribudlo, ceny stúpli

„Kúpa sa z finančného hľadiska oplatí viac už len preto, že nehnuteľnosť človeku v konečnom dôsledku ostáva aj po splatení hypotéky v osobnom vlastníctve. Takže, pokiaľ niekto hľadá dlhodobé bývanie, určite mu odporúčam siahnuť po hypotéke a nehnuteľnosť si radšej kúpiť,“ vraví Maroš Ovčarik zo spoločnosti Finančný kompas. Iná situácia podľa neho nastáva, ak niekto hľadá len prechodné ubytovanie. "V takom prípade by som situáciu skôr riešil nájmom,“ vraví.

Vo Viedni sú ceny pestrejšie

Trh s bytmi určenými nielen na kúpu, ale aj na prenájom sa uvoľnil ešte v roku 1993. Odštartoval to zákon o vlastníctve bytov. Nájomcovia štátnych a obecných bytov dostali vďaka nemu možnosť požiadať o prevod bytov do osobného vlastníctva. Hoci štát už po novembri 1989 do bytovej výstavby investoval málo, objavilo sa množstvo súkromných firiem, ktoré stavajú byty vo veľkom. Pribúda teda aj tých, ktoré ľudia kúpia, či už za vlastné peniaze alebo za požičané od banky, a prenajímajú ich potom za trhové nájomné.

Nemusí ísť o špekuláciu, za zmenou účelu využívania vlastnej nehnuteľnosti z bývania na prenájom môžu byť rodinné dôvody alebo snaha investovať či zabezpečiť bývanie pre potomkov, pričom kupujúci má svoje vlastné bývanie vyriešené. Peniaze utŕžené za prenájom mu v ideálnom prípade môžu pokryť celú splátku hypotéky, prípadne priniesť aj malý zisk, alebo pokryjú aspoň časť splátky.

„Typická cena v Bratislave za prenájom 2-izbového bytu bola v roku 2001 10 000 až 12 000 korún za mesiac, čo je po prepočítaní na eurá asi 235 eur pri vtedy platnom kurze, prenájom 3-izbového bytu vyšiel vtedy mesačne na 15 000 až 18 000 korún, teda asi na 370 eur,“ vraví analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Martin Lazík. Na porovnanie – za prenájom 2-izbového bytu v bratislavskom Ružinove ste koncom minulého roka mohli zaplatiť 560 eur a za prenájom 3-izbového v tejto lokalite 690 eur.

Ceny sa teda za posledných 17 rokov približne zdvojnásobili. „Okrem cenového rozdielu je dnes oveľa širšia ponuka prenájmov, ako pred 20 či 15 rokmi. Množstvo bytov, nakúpených v minulosti v Bratislave slúži dnes na prenájom. Tento trend sa postupne preniesol aj do iných krajských miest, kde začala rásť ponuka nájmov, tak ako rástla ekonomická sila regiónu a sťahovanie sa za prácou do týchto miest,“ vraví Lazík.

V Bratislave sú ceny v porovnaní s ostatnými časťami Slovenska vyššie. No ako vychádza porovnanie s neďalekou Viedňou, ktorá lepšie spĺňa kritériá vyššieho životného štandardu ako „krásavica na Dunaji“? „Na prenájom bežného 2-izbového bytu s výmerou okolo 50 štvorcových metrov vo Viedni by nám malo stačiť 800 eur, na prenájom 3-izbového bytu mimo centra okolo tisíc eur. V Prahe je cena nájmu bežného 2-izbového bytu približne 650 eur a trojizbového okolo 800 eur,“ vraví Lazík. Výhodou väčších miest je podľa neho väčšia rozmanitosť štvrtí, a teda aj väčší cenový rozptyl. „Bratislava je oproti Viedni kompaktnejšia,“ vra­ví.

Prevažujú zariadené byty

Pri prenájmoch dnes prevažujú ponuky zariadených bytov. „Väčšinou ide o zrekonštruované byty s pragmatickým vybavením,“ vraví Lazík. Pri prenájmoch je bežná kaucia, ktorá by mala neskôr poslúžiť či už na nezaplatené nájomné alebo aj na poškodenie bytu a jeho príslušenstva.

Najčastejšie obdobie prenájmu je jeden alebo dva roky. Výška kaucie závisí od veľkosti bytu a kvality, resp. štandardu zariadenia. Ak si prenajímate byt cez realitnú kanceláriu, jej provízia zvyčajne zodpovedá rozsahu jedného alebo dvoch mesačných nájmov. Záleží od klienta, dĺžky nájmu a dohody, ako bude realitná kancelária aktívna aj počas jeho trvania.

Pri hľadaní prenájmu rozhoduje najmä kritérium dostupnosti aktuálneho zamestnania a dosahu služieb či záujmov prenajímateľa. „Preto sa záujem o nájmy koncentruje do centra mesta. Zároveň však zaváži celková cena nájmu, aby výdavky na nájomné boli čo najnižšie,“ vraví Lazík. V Bratislave je najväčší záujem o lokalitu Ružinov, Staré Mesto, Nové Mesto a Petržalku.

Ľudí, ktorí majú vyriešené svoje bývanie a zvažujú kúpiť ďalšiu nehnuteľnosť ako investíciu, by Ovčarik upozornil na to, že aktuálne sú ceny nehnuteľností pomerne vysoko a úrokové sadzby hypoték sú síce nízke, ale dá sa očakávať, že by sa mohli otočiť. „Rozhodoval by som sa preto hlavne podľa toho, či ide o perspektívnu nehnuteľnosť s dobrou polohou a podobne. Za každú cenu by som sa do takejto investície netlačil,“ vraví.

Výhoda nájmu je podľa Lazíka najmä v nižších nákladoch v porovnaní s hypotékou. Upozorňuje tiež na ľahšie a bezproblémové zdieľanie nákladov so spolubývajúcimi – môže ísť o priateľov, kolegov a podobne. „Výhodou nájmu je aj jeho rýchlejšie získanie, menej vybavovačiek ako pri kúpe a ľahšia zmena v prípade, ak nastane nová životná situácia,“ vraví Lazík. Nájom sa však podľa neho z dlhodobého pohľadu neoplatí. Typickým prenajímateľmi sú preto mladí ľudia po škole, ktorí si delia náklady na nájomné, tiež pracovníci, ktorí chodia do mesta len cez týždeň alebo zahraniční pracovníci.

„Nájom rodinných domov je častý najmä pre firmy alebo zahraničný manažment,“ vraví Lazík. V prípade, že dochádzate za prácou, vám na prechodné bývanie prispeje štát. Po schválení sociálneho balíčka stúpne od mája príspevok na cestovné pri dochádzaní za prácou zo 135 na 200 eur, príspevok na podporu mobility, zahŕňajúci náklady na nájomné, sa zvýši z maximálnych 250 eur do maximálnej hranice 400 eur a 600 eur by mohol dosiahnuť v prípade manželského páru. Príspevok prichádzal do úvahy od dochádzania za prácou na vzdialenosť od 70 kilometrov, po novom od 50 kilometrov.