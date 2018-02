Načo karta, keď stačí smartfón? Trendom v bankách je virtualizácia

“Hoci sú ľudia stále zvyknutí mať platobnú kartu v peňaženke, postupne sa to bude meniť. Môže byť totiž uložená aj v mobilnom telefóne a platiť tak budeme môcť priamo smartfónom,” uviedla podpredsedníčka Združenia pre bankové karty a vedúca vydávania kariet vo VÚB Marcela Králová.

To, že klasickú peňaženku by v krátkom čase mohol nahradiť iný spôsob platenia, uviedla aj spoločnosť MasterCard. Konkrétne mala na mysli nositeľné zariadenia. Podľa predpovedí spoločnosti MasterCard bude 62 % nositeľných zariadení, často označovaných ako smart hodinky, obsahovať do roku 2020 platobné funkcie. Na Slovensku si však na možnosť platby pomocou nositeľného zariadenia zatiaľ musíme podľa MasterCardu počkať. V súčasnosti na slovenskom trhu túto možnosť žiadna z bánk neponúka, ale zo skúseností z okolitých trhov, kde sú už mobilné platby dostupné, vyplýva, že je to podľa MasterCardu len otázkou nie príliš vzdialeného času.

Eliminácia potreby plastových kariet znižuje podľa člena výkonného výboru Združenia pre bankové karty a partnera poradenskej spoločnosti Infinity Consulting Petra Géca náklady na ich výrobu. Značnou výhodou je podľa neho tiež rýchlejšie doručenie platobnej karty do zariadenia. Na to, ako môže takéto platenie fungovať, majú banky už riešenia. “A v blízkom čase tiež môžeme očakávať spoluprácu bánk s veľkými globálnymi hráčmi,“ dodáva Marcela Králová.

Obchod s platobnými kartami sa neustále vyvíja. Ovplyvňujú ho nielen noví hráči a služby, ale aj regulácie na strane vydávania i akceptácie platobných kariet. Veľkou výzvou pre banky je tiež podľa nich európska smernica o platobných službách PSD2. Tá je v platnosti od polovice januára a jej najvýznamnejšou zmenou je povinnosť sprístupniť vybrané služby takzvaným tretím stranám. “Očakávame teda príchod nových hráčov na trh, ktorí budú poskytovať rôzne platobné služby,“ dodala Králová.