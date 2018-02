Poľsko vyhlásilo vojnu plynovodu Nord Stream 2

Agentúre PAP to v stredu povedal premiér Mateusz Morawiecki, podľa ktorého Poľsko presviedča inštitúcie EÚ, aby stavbu podmorského plynovodu z Ruska do Nemecka znemožnili. Morawiecki zároveň ocenil výzvu skupiny nemeckých poslancov, podľa ktorých by nemal Berlín stavbu podporovať.

„Nord Stream 2 porušuje princíp diverzifikácie, ktorý tvorí jadro energetickej bezpečnosti EÚ… Únijné inštitúcie aj nemeckí poslanci tvrdia, že nejde len o politický projekt, ale o politicky škodlivý projekt,“ povedal Morawiecki.

Druhá vetva plynovodu Nord Stream má viesť po dne Baltu z Ruska do Nemecka. Vyhýba sa Ukrajine aj ďalším štátom, cez ktorý sa prepravuje ruský zemný plyn na západ kontinentu. Kancelárka Angela Merkelová minulý týždeň pri schôdzke s Morawieckým stavbu plynovodu obhajovala s tým, že snahy o diverzifikáciu dodávok energie do Európy neohrozuje.

Sedem poslancov nemeckého a Európskeho parlamentu ale v utorok adresovalo nemeckej vláde otvorený list s výzvou na zastavenie projektu, prostredníctvom ktorého bude ruský plyn prúdiť priamo do západnej Európy, a obíde tak postkomunistické štáty východného krídla únie. Proti plynovodu sa stavia nielen Poľsko, ale aj pobaltské štáty či Ukrajina. Berlín by mal podľa poslancov byť s týmito krajinami solidárni.

Už fungujúca prvý vetva plynovodu nebola predmetom regulácie zo strany únijných orgánov, do tej druhej však chce Európska komisia pre spomínané princípy energetickej rôznorodosti a bezpečnosti zasahovať.