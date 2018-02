Krajiny V4 sa opäť budú približovať k Západu

České ministerstvo financií v aktuálnej januárovej makroekonomickej prognóze tento rok počíta s rastom českého hrubého domáceho produktu na obyvateľa v pomere k eurozóne na 85 percent a budúci rok na 86 percent. Slovensko, ktoré je z krajín V4 na druhom mieste, si má polepšiť v tomto roku na 74 percent a budúci rok na 76 percent priemeru 19 krajín eurozóny.

Cenová hladina v Česku vlani podľa odhadov MF stúpla na 65,7 percenta priemeru eurozóny z 63,9 percenta v roku 2016. „V nasledujúcich rokoch by sa mala komparatívne cenová hladina HDP postupne zvýšiť až na úroveň 69,5 percenta v roku 2019. Tento nárast by však nemal ohroziť konkurencieschop­nosť českej ekonomiky,“ uviedol úrad.

Na Slovensku vlani bola cenová hladina v rovnakej výške ako v Česku na úrovni 65,7 percenta, v roku 2016 to bolo 65,2. V roku 2018 by to malo byť 65,7 percenta a v roku 2019 65,9 percenta.

Ekonomická úroveň krajín sa porovnáva na základe bežnej parity kúpnej sily. To je pomer medzi menami, ktorý vyjadruje schopnosť kúpiť rovnaký súbor tovarov alebo služieb v oboch krajinách. Index cenovej hladiny je podiel menového kurzu a parity kúpnej sily medzi menami.