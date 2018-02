Rakúske a ruské železnice podpísali ďalšie dohody o širokorozchodnej trati

Rakúsky minister dopravy Norbert Hofer predpokladá, že získanie úradných povolení pre rakúsku časť bude trvať niekoľko rokov a nie desaťročia ako pri iných veľkých projektoch. „V roku 2033 už chceme jazdiť touto železnicou.“

Finančné detaily rovnako ako podiel Rakúska na stavebných nákladoch zostávajú otvorené. Podľa Hofera sa však krajine tento projekt mnohonásobne vráti.

Jeho ruský kolega Maxim Sokolov a šéf ruských železníc Oleg Belozerov podčiarkli strategický význam tohto železničného koridoru. Predpokladá sa, že na financovaní projektu sa budú podieľať medzinárodní investori a fondy. Rusko je presvedčené o rentabilite projektu.

Predstavitelia železničných spoločností z Ruska, Ukrajiny, Slovenska a Rakúska podpísali memorandum o porozumení už pred niekoľkými rokmi. Existuje aj spoločná dcérska firma zameraná na plánovanie projektu, i niekoľko štúdií uskutočniteľnosti. Teraz sa spúšťa ďalšie kolo analýz a v stredu sa vo Viedni hovorilo o poslednej fáze štúdií. Čoskoro by sa na Slovensku a v Rakúsku mali začať analyzovať ekologické vplyvy projektu.

Podľa doterajších štúdií by sa výstavba jednokoľajnej širokorozchodnej trate medzi Košicami a Viedňou mala začať koncom roka 2024 a do plnej prevádzky by sa mala dostať začiatkom roka 2033. Podľa štúdií z vlaňajšieho leta by vybudovanie 400-kilometrovej trate malo stáť takmer 6,5 miliardy eur. Trať prepojí Áziu, Rusko a Európu a urýchli dopravu tovarov v porovnaní s lodnou dopravou. V porovnaní s leteckým transportom by mala byť zasa oveľa lacnejšia.