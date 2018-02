Paríž láka turistov, prišlo ich rekordných 33,8 milióna

Podarilo sa tak zastaviť pokles návštevnosti z rokov 2015 a 2016 spôsobený obavami o bezpečnosť v dôsledku teroristických útokov. Najväčší nárast záujmu o francúzske hlavné mesto prejavili Japonci, Nemci a Američania, oznámil parížsky regionálny výbor pre turistiku.

Po teroristických útokoch v novembri 2015, keď islamisti a samovražední atentátnici zabili 130 ľudí, počet návštevníkov Paríža za rok 2015 predstavoval 32,4 milióna a v nasledujúcom roku len 30,9 milióna. Vlaňajší medziročný nárast o 9,5 percenta má na svedomí predovšetkým zahraničná (+13,7 percenta), ale aj domáca klientela (+ 5,9 percenta).

Najnavštevovanejšie pamiatkou bolo v roku 2017 múzeum Louvre so 8,1 miliónmi návštevníkov, nasledované zámkom Versailles so 7,7 miliónmi a Eiffelovou vežou so 6,2 miliónmi návštevníkov, uviedla agentúra Reuters.

Mnohí návštevníci Paríža nocujú u svojich priateľov alebo príbuzných, alebo si ubytovanie rezervujú na internete. Skutočný počet turistov tak bude významne vyšší, výbor ho za minulý rok odhaduje na 49 miliónov, napísala agentúra DPA.