Hydinárov tlačia reťazce do nízkych cien, hovoria o katastrofe

Informoval o tom na piatkovej tlačovej besede prezident Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár, ktorý dodal, že obchodné reťazce sa predbiehajú v tom, kto z nich ponúkne svojim zákazníkom kura za najnižšiu cenu v akcii na úkor kvality.

„V prvých týždňoch roku 2018 ceny za kura chladené poklesli v rámci akcií až na úroveň 1,27 – 1,44 eura za kilogram. Táto cena je pre producentov hydiny a spracovateľov hydinového mäsa dlhodobo neudržateľná. Hlavný dôvod je ten, že táto cena je výrazne nižšia ako sú výrobné náklady na produkciu 1 kg hydinového mäsa, ktoré sa pohybujú na úrovni 1,5 eura za kilogram,“ povedal Daniel Molnár.

Slovenskí hydinári upozorňujú aj na to, že predaj hydinového mäsa prebieha v súčasnosti skoro výhradne len za akciové ceny a problémom pre nich je aj otvorený trh v rámci EÚ. „Hydinové mäso sa v rámci Slovenska predáva v obchodnej sieti prevažne iba za akciové ceny. Do týchto cien spracovateľov hydiny tlačia obchodné reťazce. V týchto extrémne nízkych cenách predávajú spracovatelia hydiny až 75 % svojich produktov. Platí pravidlo, že do reťazca dodávate tovar v akcii v objeme niekoľkých ton denne a tovar, ktorý v akcii práve nie je – iba v objeme desiatok kilogramov denne. Ďalším dôvodom nízkych cien je otvorený trh v rámci EÚ s voľným pohybom tovarov. V prípade platí rovnica nízka cena rovná sa nízka kvalita,“ dodáva Molnár.

Pred rokom 2000 bolo Slovensko v produkcii hydinového mäsa podľa ÚHS sebestačné. V súčasnosti predstavuje slovenská produkcia hydinového mäsa iba 54 % spotreby obyvateľstva. Tento podiel sa však v najbližšom období môže podľa prezidenta ÚHS výrazne znížiť, dôvodom sú neustále klesajúce ceny.

„Keď sa pozrieme na dlhodobý vývoj predajných cien za kura chladené od výrobcov do obchodného reťazca, môžeme vidieť veľký prepad realizačných cien od roku 2015. V období rokov 2012 až 2013 sa priemerná realizačná cena za kura chladené pohybovala na úrovni 1,9 – 2,1 eura za kilogram. V dôsledku tlaku obchodných reťazcov na znižovanie nákupných cien však táto cena v priebehu niekoľkých rokov klesla na úroveň, ktorá nepokrýva ani výrobné náklady. Rovnako negatívny vývoj cien je u hydinových dielov. Z tých istých dôvodov poklesla aj cena kuracích rezňov v priebehu posledných dvoch rokov o viac ako 0,80 eura za kilogram. Ceny všetkých hydinových dielov okrem rezňov sú dnes v akciách predávané za nižšie ceny ako je bežná cena za 1 kg kurčaťa chladeného,“ uzavrel Daniel Molnár.

Predstavitelia ÚHS zároveň upozorňujú, že na základe zverejnených údajov je zrejmé, že finančná situácia v chove a spracovaní hydiny v SR ohrozuje ďalšiu existenciu chovateľov, ako aj spracovateľov hydiny a odvetviu hrozí kolaps. Preto je podľa ÚHS nevyhnutné túto situáciu okamžite riešiť úpravou cien v obchodnej sieti.