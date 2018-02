Trumpove clá môžu rozpútať vo svete obchodnú vojnu

„Musíme mať neustále na pamäti, že sa to môže stať v každej chvíli,“ uviedol pre nemeckú tlačovú agentúru DPA generálny riaditeľ WTO Roberto Azevedo. Dodal, že stačí už to, že jeden člen organizácie pokladá postup iného člena voči sebe za neoprávnený a reaguje na to. Tým sa začína eskalácia sporu.

Spojené štáty zaviedli v januári dovozné clá na práčky a solárne zariadenia. Krok odôvodnili tým, že si chcú chrániť svoje pracovné miesta. Čína, Kórejská republika, EÚ a iní členovia WTO požiadali vedenie organizácie, aby sa začali konzultácie s USA. Sťažovatelia žiadajú, aby dostali kompenzácie za straty, ktoré im spôsobí americký postup. Ak sa konzultácie nevydaria, odvetné opatrenia sú veľmi pravdepodobné.

Svetovú obchodnú organizáciu tvorí 164 členov. Vstupom do nej sa zaviazali, že budú rušiť prekážky vo vzájomnom obchode. Ak sa však objavia, hľadanie východiska zo situácie zveria arbitrážnemu výboru WTO. Ten môže súhlasiť so zavedením odvetných opatrení voči členovi, ktorý porušuje podmienky platné v organizácii a nechce ich dodržiavať.

Washington žiadal reformu WTO už pred príchodom Donalda Trumpa do Bieleho domu. V minulosti blokoval vymenovanie sudcov arbitrážneho výboru. Azevedo poznamenal, že problém spočíva v tom, že sa nerokuje o východisku z patovej situácie.

Šéf WTO je pevne presvedčený o tom, že globalizácia nemá alternatívu. Strach zo straty pracovných miest nie je odôvodnený. Pravda je taká, že sa pracovné miesta z 80 % strácajú v dôsledku využívania nových technológií, inovácií alebo uplatňovania účinnejších stratégií organizácie výroby, pripomenul.