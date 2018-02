Trumpova daňová reforma zarobila Buffettovi desiatky miliárd dolárov

Medziročne je to nárast na päťnásobok a znamená to nový rekord. Uvádza sa to v liste akcionárom, ktorý zverejnila firma. K rekordnému výsledku prispela daňová reforma, ktorú presadil prezident Donald Trump. Na jednu akciu triedy A pripadá zisk 19 790 USD oproti zisku 3 823 USD pred rokom.

Zhruba 29,1 miliardy dolárov z čistého zisku firma pripisuje zníženiu daňovej záťaže právnických osôb. Sadzba dane klesla na 21 percent z doterajších 35 percent. Daňovú reformu, najväčšiu od éry prezidenta Ronalda Reagana v 80. rokoch, podpísal Trump v decembri.

Účtovná hodnota jednej akcie triedy A, ktorá odráža objem aktív mínus objem záväzkov a ktorú Buffett považuje za solídne meradlo skutočnej hodnoty svojej firmy, na konci roka predstavovala 211 750 dolárov. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sa tak zvýšila o 13 percent. Aj v tomto prípade k zlepšeniu prispela daňová reforma.

Za celý minulý rok čistý zisk vzrástol o 87 percent na 44,94 miliardy dolárov. Prevádzkový zisk ale o 18 percent klesol a predstavoval 14,5 miliardy USD. V hospodárení sa nepriaznivo prejavila strata v poisťovacej súčasti skupiny.

Akcie Berkshire Hathaway triedy A v piatok na burze v New Yorku uzavreli na 304 020,01 USD.