Nad naftovými motormi sa sťahujú mračná

Len nedávno priniesli britské médiá správu o tom, že značka Porsche, ktorá patrí do nemeckého koncernu Volkswagen (VW), s okamžitou platnosťou ukončuje výrobu naftových pohonných jednotiek. Výrobca, ktorý sa v minulosti profiloval najmä ako producent športových automobilov, predáva len 15 percent vozidiel, ktoré spaľujú naftu.

Spoločnosť Porsche správu o konci naftových motorov poprela. Faktom ostáva, že naftové verzie modelov Macan a Panamera miznú z predaja. Podľa dostupných informácií predaj naftového modelu Macan bol zastavený pre podozrenia z ilegálneho softvéru, ktorý spustil kauzu tzv. dieselgate. Nemecký dopravný úrad (KBA) mal totiž podozrenie, že aj toto vozidlo bolo vybavené softvérom, ktorý manipuloval s výsledkom emisných testov.

V minulom roku Porsche predstavilo tretiu generáciu SUV modelu Cayenne, ktorých výroba prebieha v bratislavskom závode koncernu VW. Novinka na trh prišla len s benzínovými motormi, pričom samotná automobilka nevylúčila, že v budúcnosti ponúkne novinku aj s naftovou pohonnou jednotkou.

Bratislavskú fabriku VW, ktorá vyrába práve model Cayenne, by tak oznamovaný koniec naftových motorov spoločnosti Porsche nezasiahol. „Pre model Porsche Cayenne sa naďalej s naftovými motormi počíta,“ potvrdil pre denník Pravda hovorca bratislavského VW Michal Ambrovič.

O budúcnosti nafty rozhodnú automobilky

Ukončenie výroby dieselových automobilov môžu pocítiť aj samotné rafinérie, ktoré naftu produkujú. „Zatiaľ nebadáme, že by na našom alebo okolitých trhoch absolútny objem spotrebovanej nafty klesal. Na Slovensku podľa našich prepočtov spotreba nafty v roku 2017 stúpla o 3 až 4 percentá, a to najmä v dôsledku solídneho ekonomického rastu. Z krátkodobého hľadiska nečakáme, že by malo dôjsť k rapídnemu poklesu spotreby nafty v EÚ,“ informuje Ladislav Procházka zo spoločnosti Slovnaft.

Z dlhodobého hľadiska je podľa neho možné, že v rámci vyspelých ekonomík sa zníži dopyt po rope, a teda aj po benzíne a nafte. Akcelerátorom tohto vývoja môžu byť samotné automobilky, vysvetľuje Procházka – a to najmä tie, ktoré majú najväčšie trhové podiely.

Automobilkám plnenie čoraz prísnejších emisných noriem komplikuje aj nový emisný testovací cyklus. Test s označením WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) od septembra minulého roku nahrádza cyklus NEDC (New European Driving Cycle), ktorý zohľadňuje aj podmienky v reálnej premávke. V minulosti testy prebiehali takmer v laboratórnych podmienkach. Zo zisteného množstva produkovaných škodlivín počas testu sa až následne vypočítava spotreba. Tá však bola v prípade staršieho testovacieho cyklu v realite vyššia, a to pri naftových aj benzínových motoroch.

Zaplavia Slovensko staré diesle?

Nemecký najvyšší správny súd na budúci týždeň v utorok rozhodne o tom, či je možné kvôli znečisteniu ovzdušia zakázať vjazd áut spaľujúcich naftu do centier miest. Pôvodne malo rozhodnutie padnúť už počas tohto týždňa. V prípade, že zákazy povolí, prvé by mohli prísť už v tomto roku. Nemecko je pre automobilky jedným z najväčších trhov v Európe. Kontroverzné zákazy môžu ovplyvniť aj ostatné krajiny vrátane Slovenska.

Pre automobilky bude totiž stále menej zaujímavé produkovať naftové motory pre osobné autá, ktoré sa dostali do nemilosti po prevalení škandálu koncernu VW zo septembra 2015. Americká agentúra na ochranu prírodného prostredia (EPA) odhalila, že VW montoval do naftových áut sporný softvér, ktorý motor pri emisných testoch prepínal do úsporného režimu, aby produkoval menej emisií. V reálnej premávke tak vozidlá niekoľkonásobne prekračovali povolené hodnoty oxidov dusíka. Dovtedy Európskou úniou podporované naftové motory sa dostali pod drobnohľad úradov.

V prípade presadenia zákazov by navyše strednú a východnú Európu mohli zaplaviť staršie naftové automobily z Nemecka, prípadne iných krajín, ktoré sa k reštrikciám pridajú. Neistota nemeckých motoristov tlačí ceny jazdených naftových automobilov smerom nadol. V Nemecku je registrovaných približne 15 miliónov áut s naftovým motorom. Kým v roku 2015 tvoril ich predaj 48 percent z celkového počtu predaných nových osobných áut, v minulom roku klesol na 38,8 percenta.

Zástancovia naftových motorov poukazujú na to, že v porovnaní s benzínovými pohonnými jednotkami majú vyššiu účinnosť, s čím sa spája aj nižšia spotreba. Okrem toho majú nižšiu produkciu emisií oxidov uhličitého. Kauza dieselgate sa týkala celosvetovo 11 miliónov automobilov s naftovými motormi spĺňajúcimi emisnú normu Euro 6.