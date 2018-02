Obľuba masla rastie, margaríny už toľko neťahajú

Podľa odhadu spoločnosti Euromonitor International globálne maloobchodné tržby z predaja masla sa v tomto roku zvýšia o 2,9 % na 19,4 miliardy USD, zatiaľ čo objem jeho predaja stúpne menej, o 1,9 %. Zo zmeny trendu a prechodu spotrebiteľov k „prirodzeným“ tukom profitujú najmä prémiové značky, uviedol Raphael Moreau, analytik výskumnej firmy v Londýne.

Dopyt po masle, smotane a iných komoditách bohatých na mliečny tuk sa zvýšil po tom, ako spotrebiteľov ovplyvnili štúdie, ktoré naznačili, že konzumácia mliečneho tuku nesie so sebou menšie zdravotné riziká ako v prípade transmastných kyselín v margarínoch a iných náhradách masla. Uviedlo to ministerstvo poľnohospodárstva USA v správe zo 14. februára. Aj to prispelo k rastu cien masla, ktoré dosiahli rekord vlani v septembri. Ďalším dôvodom bol jeho nedostatok v Európe.

Väčší dopyt po vysoko kvalitných prémiových značkách podporuje predaj masla napriek vyššej cene, uviedla Hanne Soendergaardová výkonná viceprezidentka spoločnosti Arla Foods, ktorá na trh dodáva prémiové maslo Arla Lurpak. Tržby tejto spoločnosti vlani stúpli 8,3 %, aj keď objem predaja klesol o 2,7 %.

Tržby z maloobchodného predaja masla v Severnej Amerike sa v rokoch 2012 až 2017 zvýšili pri konštantných kurzoch o 7 %. A výrazne vzrástol aj dopyt po masle z dovozu. Maslo z USA je totiž trochu iné, má len 80 % tuku, zatiaľ čo globálny štandard je 82 %. Viac tuku často znamená viac chuti.

Globálne zásoby masla klesli z približne 2 miliónov ton v polovici 80. rokov minulého storočia na úroveň, ktorá zodpovedá menej ako 12 dňom dodávok, uvádza analýza spoločnosti USDA. To by spolu s veľkým dopytom na mnohých trhoch malo udržať jeho ceny vysoké.

Pokiaľ ide o rok 2018, ceny masla, aj keď sú nižšie ako vlani v septembri, keď kulminovali, pravdepodobne zostanú na vyššej úrovni, keďže je potrebný čas na doplnenie vyčerpaných zásob, domnieva sa Ciaran Aylward, ekonóm v družstevnej firmy Ornua v Dubline, ktorá vyrába Kerrygold, tretiu najhodnotnejšiu značku masla na svete.

Európske ceny masla sa vlani v septembri vyšplhali na 6500 eur za tonu z 2350 eur za tonu v marci 2017. A hoci sa vo 4. štvrťroku 2017 znížili, exportéri z Nového Zélandu, ktorý je najväčším svetovým vývozcom masla, zaznamenali v tomto roku ich nárast o 19 %.

USDA predpovedá, že ceny masla budú v roku 2018 stúpať, v nasledujúcich pár rokoch zase klesnú a potom dosiahnu nové maximum.

V súčasnosti je pravdepodobné, že veľkí nákupcovia masla odložia objednávky, kým sa na jar nezvýši európska produkcia mlieka a jeho ceny vďaka tomu klesnú. Vlani však obchodníkov prekvapila aj rastúca spotreba masla v juhovýchodnej Á­zii.

Podľa odborníkov sa svetovému mliekarenskému priemyslu podarilo odviesť dobrú prácu, keď presvedčili spotrebiteľov, že mliečny tuk je "dobrý " tuk. A navyše vlaňajší dopyt ukázal, že spotrebitelia im zostali verní aj napriek zdraženiu masla.

No nie je to len maslo, ktoré profituje z obnovenej chuti spotrebiteľov po takpovediac prirodzených, a nie odtučnených mliečnych produktoch. Spoločnosť Danone, najväčší výrobca jogurtov na svete, začala v Škandinávii predávať plnotučnú verziu svojej značky Activia. To by ešte pred pár rokmi nikto nečakal, skonštatoval predseda predstavenstva a riaditeľ Emmanuel Faber minulý týždeň.

„Existuje veľmi segmentovaný prístup k tomu, čo spotrebitelia považujú za zdravé alebo nie,“ povedal Faber analytikom a investorom v konferenčnom hovore 16. februára v súvislosti s výsledkami za 4. kvartál.

„Cukor zrejme nie je to, čo chcú, ale tuk, vrátane živočíšneho tuku, sa vrátil,“ dodal.