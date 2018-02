SaS považuje čerpanie eurofondov za katastrofu, úrad vlády nezdieľa obavy strany

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje pomalé tempo využívania finančných prostriedkov Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 – 2020. Líder liberálov Richard Sulík považuje aktuálny stav v tejto oblasti za katastrofálny, za čo sú podľa neho zodpovedné vlády Roberta Fica. Zároveň upozornil, že do konca tohto roka treba vyčerpať dve miliardy eur, pričom si myslí, že to technicky nebude možné a veľa peňazí z európskych fondov prepadne.

„Stalo sa tak v školstve, kde definitívne prepadlo koncom minulého roka vyše dvadsať miliónov eur. V školstve, ktoré je tak zanedbané a v tak dezolátnom stave, prichádzame o eurofondy kvôli neschopnosti vlády Roberta Fica,“ vyhlásil v pondelok na tlačovej besede Sulík. Operačný program Výskum a inovácie, ktorý riadi rezort školstva, na základe pravidla n+3 ku koncu vlaňajška nevyužil zo záväzku na rok 2014 23,24 mil. eur a tieto peniaze prepadnú.

„Je to aj preto, lebo tí, ktorí väčšinou rozhodujú o eurofondoch, majú v prvom rade na mysli svoj osobný prospech,“ tvrdí predseda SaS. Dôvodom sú podľa neho aj veľmi komplikované pravidlá čerpania eurofondov, ktoré nastavili Ficove vlády. „Robert Fico sa neustále tlačí do akéhosi jadra (EÚ), lebo chce pre Slovensko výhody, ale eurofondy, ktoré by mohli zvýšiť kvalitu občanov Slovenska, sú sprevádzané jednou korupčnou kauzou za druhou,“ uviedol Sulík a pripomenul viaceré kauzy z obdobia minulých aj súčasnej vlády.

Rudolf: Rok 2018 je kritický

Koncom minulého roka bolo zo zdrojov EÚ v deviatich z dvanástich programov, vrátane Programu rozvoja vidieka, vyčerpaných spolu 1,748 mld. eur, teda 11,28 % z celkovej alokácie 15,493 mld. eur. Ku koncu januára čerpanie európskych peňazí vzrástlo na 1,780 mld. eur a miera na 11,49 %. Vyplýva to z údajov na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Expert SaS pre eurofondy Ján Rudolf informoval, že rok 2018 je kritický z hľadiska strednodobého hodnotenia. Všetky členské štáty EÚ totiž musia do konca tohto roka vyčerpať určitú sumu z celkovej alokácie, aby Európska komisia mohla vyhodnotiť úroveň čerpania.

„Tento výkonnostný rámec hovorí o tom, že do konca roka 2018 musí Slovensko vyčerpať 3,8 mld. eur (z celkovej alokácie),“ povedal Rudolf. Do konca tohto roka treba vyčerpať zhruba 780 mil. eur. Ide o údaje len za programy, kde je riadiacim orgánom Ministerstvo financií SR, bez Programu rozvoja vidieka, ktorý patrí pod rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

„Ostáva určitá suma, z ktorej 85 % musíme vyčerpať, to znamená, že do konca tohto roka musí SR vyčerpať (celkovo) dve miliardy eur,“ uviedol Rudolf. „Pri dnešnom čerpaní, realizácii verejných obstarávaní a projektov nie je možné toto dosiahnuť. Ak SR nevyčerpá tieto dve miliardy, nebude jej uvoľnená tzv. výkonnostná rezerva, a to je ďalších osemsto miliónov,“ upozornil expert s tým, že SR by tak prišla definitívne o tieto peniaze. Situácia je podľa neho kritická a výhovorky o tom, že je zazmluvnených dosť projektov, neobstoja.

Úrad robí opatrenia pre urýchlenie čerpania

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu nezdieľa mediálne prezentované obavy politickej strany SaS týkajúce sa problémov s tzv. výkonnostnou rezervou.

“Tá podľa nášho prepočtu predstavuje 1,36 mld. eur. Tak ako Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a vláda na Slovensku, tak aj samotná Európska komisia podniká kroky na efektívne využitie týchto zdrojov v členských krajinách,” konštatuje úrad v stanovisku.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu aktívne podporuje jednotlivé riadiace orgány a ministerstvá, ktoré sú zodpovedné za efektívne čerpanie eurofondov, informuje úrad ďalej v stanovisku.

“Predstavili sme už desiatky opatrení na zjednodušenie a stransparentnenie čerpania eurofondov,” pokračoval úrad. Ako príklad uviedol akčný plán na zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti, ktorý zavádza dokopy 38 konkrétnych opatrení, pričom k 1. januáru 2018 bolo 22 z nich už aj reálne implementovaných a zavedených do praxe. Úrad dodal, že pripravujú aj ďalšie kroky vedúce k zníženiu byrokracie a zrýchleniu čerpania.

Zodpovedná má byť jedna inštitúcia, tvrdí SaS

SaS vyzýva starostov, primátorov a podnikateľov, ktorí sa stretli s problémami pri eurofondoch, aby sa ozvali so svojimi podnetmi. Rudolf označil za problém neskorý začiatok čerpania eurofondov na začiatku programového obdobia, lebo nie je nikdy dostatočne pripravené. „Už dnes by Slovensko malo začať hovoriť o budúcom programovom období 2021 až 2027. V Bruseli by sme mali diskutovať o rozpočte EÚ a na Slovensku o tom, na čo využijeme eurofondy v budúcom období,“ povedal Rudolf. V prípade nižších príjmov z rozpočtu EÚ v budúcom období po vystúpení Veľkej Británie z EÚ chce SR väčšiu flexibilitu pri rozhodovaní o použití eurofondov.

Za eurofondy by podľa SaS mala zodpovedať jedna inštitúcia. „Navrhujeme a určite, keď budeme mať možnosť, presadíme zlúčenie všetkých úradníkov a inštitúcií do jednej inštitúcie. Všetko sa bude riešiť na jednom mieste, bude to lepšie kontrolovateľné, potenciálni žiadatelia budú vedieť, že táto inštitúcia zodpovedá za eurofondy,“ uviedol Rudolf. Po zlúčení do jednej inštitúcie by zároveň boli jednotné pravidlá pre eurofondy na ministerstvách.

„Ak to bude pod jednou strechou a budeme jasne vedieť, na čo eurofondy pôjdu a začneme o tom už dnes diskutovať, aby sme to za dva, tri roky dokázali pripraviť, potom budú eurofondy nárokovateľné,“ dodal Rudolf s tým, že kto splní kritériá, dostane peniaze a nebude závisieť od rozhodnutia úradníka. SR sa podľa neho pri eurofondoch stále nepoučila a tie sú spájané s korupciou, klientelizmom, škandálmi a nie s úspešnými projektmi a čerpaním.