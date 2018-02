Straty na trhoch skresali zisky v II. pilieri

„Tlačenie peňazí prinieslo do ekonomiky príliš veľa lacných finančných zdrojov. Dnes sú preto nadhodnotené nielen ceny akcií, ale aj dlhopisov,“ povedal ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Práve pre príliš vysoké ceny v úvode roka prebiehajúci akciový masaker spôsobil straty takmer všetkým dôchodkovým fondom druhého piliera. „Ako sa bude situácia vyvíjať do konca roka, vám dnes s istotou nikto nevie povedať,“ dodal Baláž.

Aktuálne finančné trhy otočili a opäť rastú. Ak by sa takéto tempo udržalo, tak by mohol druhý pilier dohnať straty v priebehu najbližších týždňov, no pre vysoké ceny väčšina ekonómov počíta v tomto roku s ďalšími nečakanými pádmi finančných trhov.

Predražené akcie a dlhopisy

V II. pilieri má aktuálne 1,4 milióna Slovákov uložených viac ako 7,65 miliardy eur. Od začiatku roka zaznamenal len jeden dlhopisový fond zisk vo výške takmer 0,32 percenta a jeden akciový zhodnotil peniaze ľudí takmer o 0,22 percenta. Všetky zvyšné dôchodkové fondy zaknihovali straty v rozmedzí od mínus 0,02 percenta do mínus 2,83 percenta.

Za vzniknutými stratami stojí akciový masaker, ktorý v úvode tohto mesiaca odštartoval v Spojených štátoch amerických a následne zasiahol európske aj ázijské finančné trhy. V pondelok 5. marca 2018 sa hlavný americký akciový index Dow Jones v priebehu jedného dňa prepadol o 4,6 percenta, čo je najväčšia strata od roku 1896.

„Na základe viacerých indikátorov, vrátane analýz Warrena Buffeta a Johna Hussmana, je nadhodnotenie amerického trhu blízko hodnoty dvetisíc,“ uviedol Christopher Dembik, makrostratég Saxo Bank. Podľa viacerých ekonómov tak prípadné ďalšie prepady môžu zreálniť umelo nafúknuté ceny akcií a dlhopisov.

Finančné trhy však aj naďalej straší príliš rýchly rast cien v Spojených štátoch amerických, ktorý môže centrálnu banku FED dotlačiť do rýchlejšieho zvyšovania úrokových sadzieb.

Aktuálne je v Spojených štátoch amerických základná úroková sadzba v rozmedzí od 1,25 do 1,5 percenta. V priebehu tohto roka sa zatiaľ oficiálne počíta s troma zvyšovaniami úrokov, čo môže základnú úrokovú sadzbu katapultovať do pásma dvoch až 2,25 percenta. Práve vyššie úroky na nových dlhopisoch však znižujú výnosy starých dlhopisov a tlačia nadol cenu akcií.

Problémové Taliansko

Na starom kontinente Európska centrálna banka aj naďalej každý mesiac vytlačí 30 miliárd eur a s prípadným ukončením sa najskôr počíta až v septembri 2018. Pričom finančný trh očakáva zvyšovanie úrokových sadzieb najskôr v lete roku 2019. Preto v Európe ceny akcií aktuálne viac ohrozujú politické ako ekonomické riziká. Už v túto nedeľu sa konajú parlamentné voľby v Taliansku. "Keby sa talianske voľby skončili posilnením sa euroskeptických strán, zvýšilo by sa riziko odchodu Talianska z Európskej únie.

Pokiaľ by Taliansko odišlo z Európskej únie, nemal by kto sanovať jeho prípadné problémy s obrovským verejným dlhom. A keby nemal kto sanovať talianske problémy, mohli by sme tu mať druhé Grécko so všetkými neblahými dosahmi na zdravie európskych bánk naprieč kontinentom," povedala česká ekonómka a riaditeľka spoločnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Hoci je podľa nej veľmi málo pravdepodobné, že Taliansko vystúpi z únie, práve toto riziko teraz najviac ovplyvňuje uvažovanie investorov.

V reálnej ekonomike však zatiaľ nič nenasvedčuje príchodu krízy a Slovensko čakajú tri ekonomicky úspešné roky. Napriek tomu dôchodkové fondy druhého piliera nebudú zarábať tak ako v minulosti. V minulosti dokázali napríklad indexové fondy zhodnotiť peniaze ľudí v priebehu jedného roka o viac ako 20 percent. V tomto roku sa za úspech bude považovať aj výnos dosahujúci hranicu desiatich percent.

Z dlhodobého pohľadu sú v pluse všetky dôchodkové fondy II. piliera. Straty spôsobené v úvode mesiaca február len skresali predchádzajúce štedré zisky. V prípade indexových fondov je priemerný ročný výnos aj naďalej v rozmedzí od 8,46 percenta do 10,44 percenta, pri akciových od 2,31 percenta do 3,48 percenta, zmiešaných od 2,55 percenta do 3,19 percenta a dlhopisových od 1,85 percenta do 2,90 percenta.

Rizikové nehnuteľnosti

V tomto roku sa musia pripraviť na možné pády cien ľudia, čo investujú do akcií prostredníctvom dôchodkových a podielových fondov. Riziková je podľa analytika aj u Slovákov obľúbená investícia do nehnuteľností. „Väčšina ľudí chce dnes na všetkom zarábať. No vklady v bankách im poskytujú takmer nulové výnosy, a tak čoraz viac ľudí investuje do akcií, dlhopisov a nehnuteľností. Aj v Bratislave sú ceny starých nehnuteľnosti príliš vysoko a napriek tomu si väčšina ľudí myslí, že na kúpe staršieho bytu sa nedá prerobiť, čo samozrejme nie je pravda,“ upozornil Baláž.

V hlavnom meste Slovenska ceny starých 3-izbových bytov atakujú cenu 120-tisíc eur. Tie isté nehnuteľnosti sa šesť rokov dozadu dali kúpiť len za 90-tisíc eur. Ľudí láka do kúpy starších bytov okrem vyriešenia potreby vlastného bývania aj možnosť prenájmu. V hlavnom meste Slovenska sa jedna izba bežne prenajíma za 200 eur za mesiac a prenájom 3-izbového bytu dokáže majiteľovi mesačne zarobiť 500 eur.

Aktuálne sú najvyššie úroky pri ročných termínovaných vkladoch v bankách vo výške 0,8 percenta za rok. Po započítaní aktuálneho rastu cien, bankových poplatkov, ľudia reálne prerábajú na uložení peňazí vo finančných domoch. Napríklad UniCredit banka počíta s priemerným rastom cien pre rok 2018 o 1,7 per­centa. Aj preto tento rok ľudia reálne prerobia na uložení peňazí v bankách.