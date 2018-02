Slovenská pošta bola vlani zisková

Spoločnosť tak zaznamenala pozitívne hospodárenie piaty rok po sebe napriek rýchlemu rozvoju elektronizácie a postupnému poklesu záujmu o listovú komunikáciu. Predpokladané celkové výnosy v roku 2017 predstavovali takmer 320 mil. eur a náklady 318 mil. eur.

„Na hospodárenie mali najvýznamnejší vplyv už niektoré negatívne trendy a riziká, ktoré sa naplno prejavili v druhom polroku. Medzi najdôležitejšie patrí výrazný prepad tzv. univerzálnej služby hlavne v listových zásielkach, ktorý zaznamenávame niekoľko rokov po sebe,“ informoval v utorok generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej pošty Róbert Gálik s tým, že pokles v tejto položke výnosov bol zhruba o 5 mil. eur.

„Výrazný vplyv na elimináciu tohto negatívneho trendu, ktorý bude pokračovať aj tento rok, mali zvýšené výnosy oproti plánu v medzinárodnej pošte. Tam sa nám darí zachytiť trend najmä zásielok z Ázie, ale aj z ostatných častí sveta, kde dlhodobo zaznamenávame nárast tržieb, ako aj počtov zásielok,“ uviedol Gálik. Slovenská pošta vlani zvýšila prostriedky na mzdy zamestnancov oproti plánu o 5,5 mil. eur a celkové osobné náklady dosiahli takmer 170 mil. eur.

Najvyšší podiel na výnosoch, a to 57 %, mali vlani vnútroštátne a medzinárodné poštové služby napriek poklesu objemu na 183 mil. eur. Výraznejší pokles v tejto oblasti súvisel s tým, že právnické firmy sú od júla minulého roka povinné komunikovať s orgánmi verejnej moci elektronicky. Výnosy z finančných služieb mali dosiahnuť 54 mil. eur a zo zmluvných zásielok 18 mil. eur.

Spoločnosť plánuje aj v tomto roku pozitívny hospodársky výsledok pred zdanením, a to vo výške 809 tis. eur pri výnosoch 327 mil. eur a nákladoch 326 mil. eur. „Predpokladáme, že zisk bude minimálne vo výške plánu a dúfame, že vyšší,“ povedala podpredsedníčka predstavenstva a riaditeľka úseku generálneho riaditeľa a financií Slovenskej pošty Ivana Piňosová. „Vychádzame z toho, že elektronizáciou klesajú listové zásielky, na druhej strane rozvíjame iné služby z ázijských krajín, hlavne v balíkových zásielkach. Očakávame vyššie terminálne odmeny na vstupoch z hľadiska zmien aktov Svetovej poštovej únie,“ priblížila Piňosová. Prepad výnosov z univerzálnej služby a listových zásielok by mal presiahnuť 5 mil. eur. Ambíciou spoločnosti zostáva naďalej prispôsobovať sa zmenám na poštovom trhu a reagovať na požiadavky zákazníkov.

V reakcii na postupný pokles výnosov v oblasti listovej komunikácie chce Slovenská pošta v tomto roku posilniť svoju pozíciu na balíkovom trhu najmä spoluprácou s čínskymi partnermi. Koncom vlaňajška podpísala s firmami YTO Express Group a Raise International memorandum pre spracovanie zásielok e-commerce z Ázie do Európy. Slovenská pošta očakáva, že v rámci tejto spolupráce by v tomto roku mohla zabezpečiť distribúciu zhruba troch miliónov zásielok, čo by znamenalo nárast výnosov o 5 – 6 mil. eur.

Projekt je v súčasnosti v pilotnej prevádzke. V Medzinárodnom výmennom stredisku v Bratislave zaznamenali stovky podajov a ďalšie zásielky sú pripravené na podávanie s postupným nábehom do bežnej prevádzky. Cieľovými krajinami pre túto fázu sú Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko a Rakúsko. Slovenská pošta sa tiež rozhodla zriadiť tzv. extrateritoriálny úrad v nemeckom Frankfurte nad Mohanom so zámerom zjednodušiť spracovanie zásielok pre západnú Európu. „Som presvedčený o tom, že tento projekt prispeje k zvýšeniu postavenia Slovenskej pošty v stredoeurópskom poštovom regióne. Prostredníctvom strategických partnerov môže pošta expandovať do ďalších krajín Európskej únie v segmente balíkov, ktorý má obrovský potenciál,“ dodal Gálik.

Slovenská pošta vlani v prípade balíkových zásielok v tuzemskom a medzinárodnom styku zaznamenala nárast o 8,6 %, z toho v kľúčovom segmente expresných zásielok o takmer 17 %. Listové zásielky z krajín východnej Ázie vlani podľa hmotnosti vzrástli o 18,6 %, najmä pri zásielkach z Čínskej pošty (rast o takmer 139 %) a zo Singapurskej pošty (o 199 %).