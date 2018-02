Británia musí odísť z európskej colnej únie, tvrdí minister obchodu

Británia musí odísť z európskej colnej únie, aby po brexite mohla uzatvoriť nové obchodné dohody so štátmi mimo bloku. Vyhlásil to v utorok britský minister obchodu Liam Fox.

Hlavný vyjednávač Európskej únie (EÚ) pre brexit Michel Barnier v tejto súvislosti upozornil, že blok a Británia majú rozdielne názory na budúce obchodné vzťahy, pričom čas na uzatvorenia dohody sa kráti.

Fox vo svojom prejave v Londýne povedal, že 90 % celosvetového hospodárskeho rastu v nasledujúcich 10 až 15 rokoch bude mimo Európy a len zvyšok v bezcolnej zóne EÚ. Zotrvanie Británie v colnej únii by tak „obmedzilo jej schopnosť dosiahnuť nové obchodné dohody s najrýchlejšie rastúcimi svetovými ekonomikami,“ povedal.

Fox zároveň označil členstvo v colnej únii za „úplný výpredaj národných záujmov Británie“, pretože by to znamenalo akceptovanie pravidiel EÚ aj po tom, ako opustí blok v marci 2019, bez toho, aby sa k nim mohla vyjadrovať.

Postoj Foxa kontrastuje so stanoviskom bývalého vysokého úradníka ministerstva obchodu Martina Donnellyho, ktorý odišiel vlani z funkcie. Vyhlásil vtedy, že vystúpenie z colnej únie je ako „vzdať sa trojchodového menu za prísľub balíčka čipsov v budúcnosti“.

Donnelly argumentoval, že 60 % obchodnej výmeny Británie je s EÚ alebo s krajinami, ktoré majú obchodné dohody s EÚ.

Fox vystúpil s prejavom deň po tom, čo líder britských opozičných labouristov Jeremy Corbyn povedal, že jeho Labouristická strana sa bude usilovať o novú, komplexnú dohodu o colnej únii s EÚ, ktorá by zabezpečila, že na oboch stranách nebudú žiadne colné tarify.

Tento bod rozdeľuje britských politikov. Zatiaľ čo stúpenci brexitu, ako napríklad Fox, sú za vystúpenie z colnej únie a jednotného trhu EÚ s tovarom a službami, iní chcú, aby si Británia udržala tesné väzby s EÚ a zmiernila tak ekonomický šok z odchodu. Opoziční poslanci sa snažia spojiť s proeurópskymi konzervatívcami, aby v parlamente hlasovali za pokračovania členstva v colnej únii.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok uviedol, že Británia by mohla zostať v colnej únii s EÚ, ale varoval, že jej to „neumožní úplný prístup na jednotný trh“.

Okrem toho by vystúpenie z colnej únie skomplikovalo situáciu na írskych hraniciach. Británia a EÚ sľúbili, že pozdĺž neviditeľnej hranice medzi Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, a Írskom, členom EÚ, nebudú žiadne colnice alebo iná hraničná infraštruktúra. Nie je však jasné, ako by sa to dalo dosiahnuť, ak by bola jedna strana v colnej únii EÚ a druhá nie.

EÚ v stredu (28.2.) zverejní návrh textu dohody o vystúpení Británie z bloku z decembra 2017, ktorý zahŕňa aj záväzok zachovať írsku hranicu otvorenú.

Barnier povedal, že blok by rád diskutoval o tom, ako najlepšie vyriešiť otázku hraníc, ale zatiaľ nedostal žiadne konkrétne návrhy z Británie. Dodal, že aj na ďalšie body majú obe strany veľmi rozdielne názory, ktoré sa stále nepodarilo vyriešiť. Ide napríklad o práva občanov EÚ v Británii po brexite či dĺžku prechodného obdobia. A čas sa kráti, dohoda musí byť totiž uzavretá do jesene, aby mohla prejsť zdĺhavým procesom ratifikácie v Únii, vrátane schvaľovania v národných parlamentoch.